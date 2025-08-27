Már megjelentek a legnépszerűbb őszi szezonális termékek a Pepita.hu kínálatában (x)

Az akciós termékek széles választéka egész évben várja az érdeklődőket

Fotó: Anton Mukhin / Shutterstock

A nyolcas szám azonban nemcsak a családbarát webshop fennállásának éveit szimbolizálja, hanem a Pepita.com-on keresztül elérhető országok számát is jelöli: Magyarországon kívül Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban és Horvátországban is jelen van a magyar e-kereskedelem meghatározó szereplője. Az akciós termékek széles választéka egész évben várja az érdeklődőket, azonban a 8. születésnap alkalmából szeptemberben még nagyobb kedvezmények érhetők majd el a Pepita.hu és Pepita.com vásárlói számára.

A mobil klímákat a tanszerek és az őszi szezonális termékek váltották fel a vásárlók kosaraiban

A nyári forróság enyhülésével egyidejűleg áthelyeződött a vásárlók fókusza a mobil klímákról, a légkondicionálókról, a medencékről a tanévkezdéshez elengedhetetlen iskolatáskákra, tolltartókra, íróasztalokra és irodai székekre. Felpezsdült a kereslet az őszi barkács termékek, a lakberendezési tárgyak, a fűtőtestek és a meleg ruházat, cipők iránt is. „Tekintettel az egyre változékonyabb időjárásra, különösen fontos, hogy a közel 6 millió termék ajánlatból minden termékcsoport megtalálható legyen a Pepitán, így a 8. születésnapi kampányunk idején nemcsak nyári, hanem már őszi és téli termékeket is találnak a látogatók” – mondta Papp Máté, a Pepita Group növekedésért felelős vezetője.

Több mint 6 millió ajánlat, kényelmesen, egy helyen

A Pepita.hu sikerének titka az egyszerű, gyors és kényelmes online vásárlás. A vállalat célja, hogy a családok minden szükséges terméket megtaláljanak egyetlen helyen. A széles, több mint 6 millió ajánlatból álló kínálatuk mellett nagy hangsúlyt fektet a megbízható és pontos kiszállításra is. Ennek érdekében indította el a GLS futárszolgálattal való együttműködését, amelynek keretében már nemcsak a normál méretű termékek, hanem az XXL csomagok házhozszállítása is megoldott, emellett pedig elérhetővé tette a rendkívül népszerű csomagautomatás szállítást is. Az utóbbi iránt egyre nagyobb az igény, amit mi sem mutat jobban, mint hogy a rendelések közel harmadát rendelik automatába a vásárlók. Az ügyfelek bizalma folyamatosan növekszik a Pepita.hu webáruház és az általa kínált házhozszállítási megoldások iránt, aminek köszönhetően az idei évben a bankkártyás fizetések aránya is közel 10%-kal nőtt a piactéren az előző év azonos időszakához képest.