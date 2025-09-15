Ha ilyen e-mailt kapsz az Apple-től, mindent elveszíthetsz!

Az online tudatosság egyre nagyobb szerepet kap a számítógéphasználók életében. Ennek köszönhetően ma azért nagy valószínűséggel már mindenki kiszűri az olyan, rossz nyelvtannal megfogalmazott, valószerűtlen üzeneteket, mint amik mesés vagyont, örökséget vagy sokmillió dolláros “visszatérítést” ígérnek, esetleg egy soha nem hallott (és persze örökös nélkül elhunyt) milliárdos “ügyvédjétől” érkeznek. Sajnos azonban ahogy a mi tudatosságunk is nő, úgy fejlődnek a hackerek módszerei is. A legutóbbi átverés alapja: az e-mail az Apple szerveréről érkezik, így sokan nem is kételkednek a valódiságában. Mutatjuk az átverés lényegét, és azt is, miként védekezhetünk ellene!

Akkor is állhatnak hackerek az üzenet mögött, ha az e-mailt az Apple küldi! Mutatjuk, mire figyelj! Fotó: Pixabay

Gyanús leveleket küld ki az Apple: hackerek állnak a háttérben

Nem, nem arról van szó, hogy a hackerek feltörték az Apple szervereit, és úgy küldik ki az átverő e-maileket. Egyszerűen megkerülték a nagyvállalalt védelmét egy trükkel. A csalók ugyanis valójában egy iCloud Naptármeghívót küldenek – amit épp ezért az Apple küld ki a saját címéről (az egyébként teljesen hiteles [email protected]ól) –, és ebben rejtik el, jegyzetként az átverés szövegét. Emiatt sok felhasználó azt hiszi, az üzenet az almás cégtől jött, azaz sokkal jobban megbíznak benne.

Hogy mi az üzenet szövege, miképp húznak csőbe a hackerek, az már csak az ő fantáziájukon múlik. A legutóbbi módszer szerint azt állítják, hogy egy nagyobb összeg került levonásra a PayPal-számlánkról – de persze ha egy adott telefonszámot felhívunk, akkor reklamálhatunk. A vonal túlvégén aztán közlik velünk, hogy a fiókunkat alighanem feltörték, de ha letöltünk egy programot, visszaszerezhetjük a pénzünket. Mondanunk sem kell: a program egy vírus, és épp ellentétes funkciót tölt be – ha telepítjük, bizony futhatunk a pénzünk után.