Azonnal töröld ezt az üzenetet, különben…

Újfent e-mailek segítségével támadnak a hackerek, az átverés pedig hihetőbb, mint korábban bármikor. Nincs mit szépíteni: napról napra nehezebb kiszűrni a csaló üzeneteket, még akkor is, ha az ember nagyjából naprakész az átverések tekintetében. Sajnos a különböző mesterséges intelligencia-alapú programokkal a kiberbűnözők olyan hihetőt üzeneteket generálnak (gyakorlatilag bármilyen nyelven), hogy ember legyen a talpán, aki nem bizonytalanodik el. Ráadásul egy új trükköt is bevetettek… Mutatjuk a részleteket!
Az új, gombamód szaporodó, és a világ minden táján megjelenő átverés lényege a következő: kapunk valamilyen e-mailt, ami kattintásra késztet minket. Ez eddig mondhatni szokványos. Az újdonság a most megjelenő átverésekben az, hogy maga az üzenet tartalmaz egy olyan kódot, ami kvázi “letapogatja” a levelezésünket, és így egy személyre szabott oldalra irányít minket – a szolgáltatónk logójával, nevével, mindennel. Épp ezért dőlnek be sokan.
A folytatásban a bűnözők jellemzően valamilyen file letöltését érik el a megbízhatónak tűnő (ám valójában hamis) felületről. Ha ezt megtesszük, máris vesztettünk: a letöltött file-ban ugyanis megbújik egy önmagát telepítő vírus, amivel a hackerek nem csak az adatainkat lopják el, de a számítógépünk felett teljes egészében átvehetik, átveszik az irányítást. A végeredmény persze az: a bankszámlánkhoz is hozzáférnek, mi pedig futhatunk a pénzünk után.
És hogy milyen üzenetek, e-mailek formájában érkezik az átverés? Sajnos a bűnözők ezen a téren is igen kreatívak. Lehet, hogy egy nem fogadott hívásra figyelmeztetnek, és egy “hangüzenetet” kell letöltenünk, de akár valamilyen (nem létező) rendelés visszaigazolása fut be.
A szakértők minden esetben a következőket javasolják: soha, semmilyen körülmények közt ne adjuk meg az adatainkat semmilyen oldalon, ahová linken keresztül, és nem a szokásos útvonalunkon jutottunk el – még akkor is, ha az adott oldal ismerősnek, megbízhatónak tűnik. Emellett soha ne töltsünk le semmit, csak akkor, ha annak eredetében teljes mértékben biztosak vagyunk. Végezetül fontos, hogy soha, semmilyen sürgető üzenetre ne reagáljunk: az ilyenek szinte kivétel nélkül mind átverések.
Ha gyanús üzenet landol az e-mail-fiókunkban, a legjobb, amit tehetünk, hogy anélkül töröljük, hogy bármire is kattintanánk!
