Azonnal töröld ezt az üzenetet, különben…

Újfent e-mailek segítségével támadnak a hackerek, az átverés pedig hihetőbb, mint korábban bármikor. Nincs mit szépíteni: napról napra nehezebb kiszűrni a csaló üzeneteket, még akkor is, ha az ember nagyjából naprakész az átverések tekintetében. Sajnos a különböző mesterséges intelligencia-alapú programokkal a kiberbűnözők olyan hihetőt üzeneteket generálnak (gyakorlatilag bármilyen nyelven), hogy ember legyen a talpán, aki nem bizonytalanodik el. Ráadásul egy új trükköt is bevetettek… Mutatjuk a részleteket!

Vigyázzunk a gyanús üzenetekkel, e-mailekkel! Fotó: Unsplash

A géped a bűnözőké, ha nem törlöd azonnal ezt az e-mailt!

Az új, gombamód szaporodó, és a világ minden táján megjelenő átverés lényege a következő: kapunk valamilyen e-mailt, ami kattintásra késztet minket. Ez eddig mondhatni szokványos. Az újdonság a most megjelenő átverésekben az, hogy maga az üzenet tartalmaz egy olyan kódot, ami kvázi “letapogatja” a levelezésünket, és így egy személyre szabott oldalra irányít minket – a szolgáltatónk logójával, nevével, mindennel. Épp ezért dőlnek be sokan.

A folytatásban a bűnözők jellemzően valamilyen file letöltését érik el a megbízhatónak tűnő (ám valójában hamis) felületről. Ha ezt megtesszük, máris vesztettünk: a letöltött file-ban ugyanis megbújik egy önmagát telepítő vírus, amivel a hackerek nem csak az adatainkat lopják el, de a számítógépünk felett teljes egészében átvehetik, átveszik az irányítást. A végeredmény persze az: a bankszámlánkhoz is hozzáférnek, mi pedig futhatunk a pénzünk után.