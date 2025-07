Androidos vagy? Egyetlen rossz mozdulat, és mindent törölhetsz a telefonodról

Kétségtelen, hogy a legtöbb mobiltelefon Android rendszert futtat: alighanem ennek is köszönhető, hogy ez a hackerek által legszívesebben támadott platform is, így sajnos hiába is teszünk meg mindent az online biztonságunkért, könnyen az újabb és újabb vírusok, kártékony programok áldozatául válhatunk. Ráadásul most egy igencsak veszélyes program kering a neten, amivel a kiberbűnözők az egész telefonunk tartalmát törölhetik. És ami a legrosszabb: ahhoz, hogy ez a vírus a mobilunkra kerüljön, elég egyetlen rossz mozdulat, egyetlen figyelmetlen, meggondolatlan döntés.

Androidos vagy? Ez a vírus egy mozdulattal mindent töröl a telefonodról

Osztrák és német biztonságtechnikai szakemberek hívták fel a figyelmet a TapTrap nevű módszer veszélyeire. Ez a technika gyakorlatilag arról szól, hogy a megfertőzött telefonon tulajdonképpen egy “láthatatlan” képernyő jelenik meg, azaz olyan dologra kattinthatunk a tudtunk nélkül, amit csak a hackerek akarnak. A tudtunk nélkül bekapcsolhatjuk a kamerát, de akár hozzáférést is adhatunk másoknak a készülékünk teljes tartalmához, sőt, akár egyetlen mozdulattal törölhetjük is azt – a lehetőségek tárháza végtelen.