Galéria: így interneteztünk régen – Emlékszel még a betárcsázós internetre?

Húsz évvel ezelőtt egészen más volt a netezés élménye. A 2000-es évek elején például még nem volt minden háztartásban internet, és ahol volt is, az sokszor lassú és akadozó volt. Mégis örömmel ültünk a képernyő elé, mert akkoriban ez volt a kapu a digitális világ felé. Most visszarepülünk abba a korszakba, amikor a netezés még külön programnak számított és amikor még a weboldalak betöltése is komoly türelmet igényelt.

Az internet hőskora. Akkoriban így nézett ki egy átlagos irodai számítógép / Fotó: Fortepan

Röviden az internet hőskoráról

Az internet alapjait már a '60-as évek végén lefektették, de Magyarországon az első betárcsázós modemek csak a 90-es évek végén terjedtek el. A netes kultúra igazi aranykora viszont a 2000-es évek elején indult be: ekkor kezdett elterjedni a szélessávú internet, és vele az MSN Messenger, az iwiw, a fórumozás, és persze a rengeteg játékletöltés.

De milyen volt előtte a betárcsázós modemek időszaka?

Akkoriban egy átlagos családnál a napi internetezés vagy időkerethez, vagy némi szerencséhez volt kötve. A betárcsázós net mellett például nem lehetett egyszerre internetezni és telefonálni, a sebesség pedig alig érte el a 56 kbit/s-et. De még így is varázslatnak tűnt: beszélgethettünk a barátainkkal, zenét tölthettünk le, vicces flash-játékokat játszhattunk – és azt hittük, nincs ennél fejlettebb dolog a világon.

A monitorokra talán még mindenki emlékezhet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Így neteztünk régen!

Az alábbi képgalériában összegyűjtöttük azokat a legjellemzőbb jeleneteket és tárgyakat, amelyek meghatározták a korai netezés időszakát.