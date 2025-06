Ezzel a trükkel nyaralás alatt is életben maradnak a növények

Akár be is vihetjük

A normál esetben kertben elhelyezett, kevésbé fényigényes cserepes, kaspós virágokat a nyaralás idejére a lakásban is elhelyezhetjük. Ha van fürdőkádunk abba, ha nincs, mosdókagylóba, mosogatóba, lavórokba tegyük bele őket, majd engedjünk egy kis vizet alájuk. Egy hétig is jól érezhetik magukat a növények!

Segítenek a régi textilek

A kádas módszerhez régi, már nem használt törölközőket is segítségül hívhatunk. Helyezzük ezeket a fürdőalkalmatosság aljára, dugjuk be a lefolyót, majd engedjük bele pár centiméternyi vizet, attól függően, hogy mennyire vízigényesek a növényeink. Az aljakat vegyük ki, hogy a cserép nyílásain keresztül feljuthasson a víz.

Hetekig is működhet

Aki komolyabb, beruházást igénylő módszert szeretne kiépíteni, választhatja a csepegtető öntözőrendszert, ami kis mennyiségben, de folyamatos vízforrást biztosít egyszerre akár több tucat növénynek is. Ehhez az eszközhöz víztartály, transzformátor és szivattyú is tartozik, a beépített időzítőnek köszönhetően pedig maximálisan személyre szabhatjuk a locsolás folyamatát.

Kettő az egyben

Balkonládás virágainkat speciális, vízadagolóval rendelkező tárolóval is otthon hagyhatjuk. Ezek beépített víztartállyal, illetve valamilyen vezetékkel vannak ellátva, így a növény fokozatosan kaphatja a nedvességet. Az eszköz egyenesen a gyökerekhez vezeti a folyadékot.

Önműködő megoldás

Ha biztosra akarunk menni, vagy hosszabb időre utazunk el, kiépíthetünk automata kerti öntözőrendszert is, amit vízvezetékre kell csatlakoztatni, és amit akár alkalmazáson keresztül is vezérelhetünk. Ezzel nemcsak a gyepet, de a sövényeket, a virágládákat és a cserepes növényeket is elláthatjuk elegendő vízzel.

A kerámia erejével

Bevált trükk a főként kertészeti szaküzletekben kapható agyagkúpok használata is, amivel folyamatosan nedvesen tarthatjuk a növények földjét. A porózus üreges eszközt közvetlenül a talajba kell helyezni, majd vízzel megtölteni. Lassan ereszti ki magából a nedvességet.