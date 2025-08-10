Olajfa gondozása: ha így neveled, óriási olívabogyókat hoz

Az olajfa gondozása és termesztése valószínűleg az ókori Krétán kezdődött, Kr. e. 3000 és 1000 között, innen hódította meg Szicíliát, Dél-Franciaországot, Spanyolországot, és később a Római Birodalomban is folyamatos volt az olívaolaj előállítás és -kereskedés. Már szinte a kezdetektől vallási és szimbolikus jelentősége volt. Termése, olaja ma is az egészséges életmód szerves részei, mondhatni, az olajfák népszerűsége évezredek óta töretlen.

Az olajfa már Magyarországon is felnevelhető, de azért nem árt betartani pár szabályt

Fotó: Rachel DB

Egy olajfa gondozása igazi mediterrán életérzés

Az enyhe telek, az egyre melegebb és hosszabb nyarak miatt hazánkban is kedvezőek lehetnek a feltételek az olajfának, bár a téli hidegek miatt még mindig kihívás az itthoni gondozása. Az olajfa ugyanis erősen fagyérzékeny, a fagypont alatti hőmérséklet károsíthatja vagy el is pusztíthatja a növényt.

Figyeljük meg, hogyan viselkedik a fügefa

Itthon elsősorban dézsában érdemes nevelni az olajfát, de az ország déli részein, ahol enyhébbek a telek, érdemes kiültetni. Ha van a kertünkben, vagy a környékünkön fügefa, ami már több éve nem szenvedett jelentős fagykárt, akkor az olajfát is bátran elültethetjük.

Fontos az olajfa fagytűrése

Az olajfák többsége -3 Celsius fok alatt már fagykárokat szenvedhet el, ezért olyan fajtát érdemes választani, ami jól bírja a hideget – ilyen például a Mouflal vagy a Hojiblanca. Válasszunk porzópárt is, ha termést is szeretnénk!

Az olajfa ültetése

Amikor az olajfa helyét kijelöljük a kertben, keressük meg a legnaposabb pontot; az ideális az, ha legalább 6-8 órán keresztül közvetlen napfényt kap a növény. Déli fekvésű, szélvédett helyen érzi magát a legjobban.

Az ültetésre a tavaszi és az őszi időszak a legideálisabb. A jó vízelvezetésű talaj elengedhetetlen, az olajfa nem bírja a pangó vizet. Ássunk ültetőgödröt, a facsemetét olyan mélyre helyezzük, amilyen mélyre a palánta volt ültetve a cserépben. Ha a cserépben karóval együtt volt a növény, akkor ültetéskor tegyünk mellé egy nagyobb karót; egészen addig támasztékot igényel, míg a törzse el nem éri a 3 cm-es átmérőt.