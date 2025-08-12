Egy tévészerelő elárulta: így javíthatod meg a távirányítót otthon – még a nagymamád is meg tudja csinálni

Nem érkezik jel a TV készülékhez? Tanácstalanok vagy? Ha a távirányítód elromlott, akkor az első lépés, hogy ne ess kétségbe, mert több megoldás is lehetséges. Még mielőtt azonnal vásárolnál egy másik távkapcsolót, azt javasoljuk, keresd meg a hiba forrását. A problémának különböző okai lehetnek. A jó hír az, hogy a megoldás általában nagyon egyszerű. Megmutatjuk, hogy pontosan mi a teendőd, ha a készülék nem reagál a távirányítóra.

Ha a távirányító nem működik, akkor először ellenőrizzük, hogy van-e egyáltalán jel. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Így javíthatod meg házilag a távirányítód

1. Első lépés: az elemek ellenőrzése – de nem úgy, ahogy gondolod

A legtöbb ember automatikusan kicseréli az elemeket, ha nem működik a távirányító. De sokan nem tudják, hogy az oxidált érintkezők is hibát okozhatnak. Vegyél ki minden elemet, majd egy fültisztítóval vagy száraz ronggyal töröld át az érintkezőket. Ha zöldes vagy fehér lerakódást látsz, enyhén ecetes fültisztítóval is áttörölheted.

2. A gombok alatt is lehet a hiba

Ha csak néhány gomb nem működik, lehet, hogy por vagy nedvesség került a gombok alá. Óvatosan szét lehet szedni a távirányítót (általában csavar vagy pattintás tartja össze), és belül finoman áttörölni egy alkoholos törlőkendővel. Ezután alaposan szárítsd meg, és csak akkor rakd vissza az elemeket.

3. Telefonos trükk: így ellenőrizd, ad-e jelet

Nem kell profi műszer a távirányító teszteléséhez! Kapcsold be a telefonod kameráját, irányítsd rá a távirányító elejére, és nyomd meg bármelyik gombot. Ha az infravörös jel működik, egy halvány villogást fogsz látni a kamerán keresztül. Ha nincs fény, akkor valószínűleg az adó hibásodott meg – ezt viszont már nehéz házilag javítani.

4. Ne tároljuk nedves vagy meleg helyen

Sokan az ágyon, párnák között, sőt, konyhában is tárolják a távirányítót. A pára, hőingadozás és a morzsák viszont hamar kárt tesznek az érzékeny belső részekben. Használat után tedd száraz, pormentes helyre, és időnként érdemes egy mikroszálas kendővel áttörölni.

Egy elromlott távirányító nem feltétlenül kuka – sőt, legtöbbször egy alapos tisztítás, egy új elem vagy egy gyors tesztelés is segíthet. Ezekkel a tanácsokkal bárki, még az is boldogul, aki amúgy idegenkedik a technikai dolgoktól. Ha pedig ezek után sem működik, akkor valóban ideje új darabot beszerezni.