Idén is nehéz lesz az iskolakezdés – így segíthetsz a rászoruló gyermekeken!

Az szeptemberi iskolakezdés rohamosan közeledik. A nyár vége a gyermekes családok számára együtt jár a felkészüléssel a tanévre. Ilyenkor tollat, ceruzát, iskolatáskákat, váltócipőt vásárolnak a szülők. Azonban ezt a kiadást nem minden család engedheti meg magának. Ezért idén is számtalan tanszergyűjtést szerveztek.

A rászoruló gyerekek iskolakezdését idén is számtalan gyűjtéssel szeretnék megkönnyíteni.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai hírlap (Illusztráció)

Az idei tanévkezdés megsegítésére több szervezet gyűjtést szervezett, azért hogy a szeptemberi becsengetés idejét megkönnyítse mindazoknak, akiknek tényleg nehéz az iskolatáska.

Egy listában összegyűjtöttük, mikor és mivel segítheted a rászoruló iskolások tanévkezdéséhez.

Az Ökumenikus Segélyszervezet 200 nehéz sorsú gyermeket szeretne támogatni

A gyerekek személyre szabott (fiú vagy lány, felsős vagy alsós) csomagot kaphat a támogatók hozzájárulása után. A fennmaradó adományokból a szervezet a rászoruló gyermekek felzárkózását támogatná. A kampányból 13 nap van hátra, és eddig közel három millió forint gyűlt össze.

A veresegyházi Szentlélek-templomban is gyűjtést szerveztek

A gyűjtés egészen augusztus 24-ig tart. A karitász közösség tolltartókat, iskolatáskákat és egyéb tanszereket vár az adományozóktól, de jó állapotú, használt tornacipőt is szívesen fogadnak. Ez a gyűjtés főként az általános iskola felsőtagozatosaiért zajlik.

Kecskeméten augusztus elején indult a Varázstáska akció

A Baon írta meg, hogy idén is indul Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció. Idén 161 rászoruló család részéről érkezett segítségkérés. Ez a gyűjtőakció rajtuk szeretne segíteni, a gyűjtés pedig augusztus 21-ig tart Kecskemét hat különböző gyűjtőpontján!

Gyula polgármestere az óvoda- és iskolakezdéshez nyújt segítséget

Az anyagilag megterhelő iskolakezdési időszakot – a feltételek teljesítése esetén – meghatározott összeggel támogatják a rászoruló családokat - gyermekenként. A kérelmet szeptember 30-ig lehet benyújtani.

II. kerületi önkormányzat Tanszergyűjtő akciója