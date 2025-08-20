Idén is nehéz lesz az iskolakezdés – így segíthetsz a rászoruló gyermekeken!

A szeptember közeledtével idén is számtalan gyűjtés indult a rászoruló gyermekekért. Így tudsz te is segíteni, hogy könnyebb legyen az idei tanév!
Vágólapra másolva!
Az szeptemberi iskolakezdés rohamosan közeledik. A nyár vége a gyermekes családok számára együtt jár a felkészüléssel a tanévre. Ilyenkor tollat, ceruzát, iskolatáskákat, váltócipőt vásárolnak a szülők. Azonban ezt a kiadást nem minden család engedheti meg magának. Ezért idén is számtalan tanszergyűjtést szerveztek.
Az idei tanévkezdés megsegítésére több szervezet gyűjtést szervezett, azért hogy a szeptemberi becsengetés idejét megkönnyítse mindazoknak, akiknek tényleg nehéz az iskolatáska.
Egy listában összegyűjtöttük, mikor és mivel segítheted a rászoruló iskolások tanévkezdéséhez.
Az Ökumenikus Segélyszervezet 200 nehéz sorsú gyermeket szeretne támogatni
A gyerekek személyre szabott (fiú vagy lány, felsős vagy alsós) csomagot kaphat a támogatók hozzájárulása után. A fennmaradó adományokból a szervezet a rászoruló gyermekek felzárkózását támogatná. A kampányból 13 nap van hátra, és eddig közel három millió forint gyűlt össze.
A veresegyházi Szentlélek-templomban is gyűjtést szerveztek
Kecskeméten augusztus elején indult a Varázstáska akció
A Baon írta meg, hogy idén is indul Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció. Idén 161 rászoruló család részéről érkezett segítségkérés. Ez a gyűjtőakció rajtuk szeretne segíteni, a gyűjtés pedig augusztus 21-ig tart Kecskemét hat különböző gyűjtőpontján!
Gyula polgármestere az óvoda- és iskolakezdéshez nyújt segítséget
A gyűjtés weboldalán idén is van lehetőség konkrét tanévkezdő csomagok "örökbefogadására", amivel egy általános iskolás kislány vagy kisfiú kívánságait teljesítheti egy adományozó. A gyűjtőpontok augusztus 29-ig érhetőek el, a tanszeradományokat is eddig az időpontig várják - legkésőbb!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.