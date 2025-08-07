Nem semmi: 340 ezres belépőket kellett venni a vendégeknek a pár esküvőjére

Népharag zúdult arra az amerikai párra, akik pénzt kértek vendégeiktől az esküvőjükön való részvételért. A 34 éves Marley Jaxx és a 37 éves Steve J. Larsen ugyanis úgy döntöttek, belépőt szednek a lagzira, ami azonban egy egész hétvégén át tartott. Épp ezért napijegyeket is árultak és mindkét napra szóló, VIP csomagot is. Előbbi ára 57 dollár, kb. 20 ezer forint volt, míg utóbbi 997 dollárba, majdnem 341 ezer forintba került.

Belépőt szedtek esküvőjükre. Fotó: Pexels.com

A VIP csomag tartalmazott kiemelt ülőhelyet, brunchot, valamint belépőt a próbavacsorára is. Elmondásuk szerint körülbelül 100 napijegyet és 30 VIP belépőt adtak el. Kiemelték, közeli családtagoknak és barátoknak nem kellett fizetniük, ők rendes, szimpla meghívót kaptak, mint a hagyományos esküvőkön. Jaxx azt is elárulta, nemcsak azért szedtek pénz, mert drága volt az esküvő megtartása, hanem azért is, mert jótékonykodni akartak.

Összesen ugyanis annyi pénz folyt be, hogy minden költség kifizetését követően még további, kicsivel több mint 132 ezer dollárt, több mint 45 millió forintot tudtak adományozni jótékonysági célokra Kenyába, írja a LadBible.

Ez a pénz iskolaépítésre, tiszta ivóvíz biztosítására és alapvető erőforrások biztosítására megy olyan gyerekeknek, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. 2026 júliusában mi magunk is Kenyába utazunk egy csapattal, hogy részt vegyünk az általunk finanszírozott projekt kivitelezésében

- közölte a feleség hozzátéve, reméli másokat is inspirálnak történetükkel még úgy is, ha valaki csupán azért folyamodna ilyen módszerhez, hogy csökkentség kiadásaikat: