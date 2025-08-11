Itt a Labubu őrület – Így különböztethetjük meg az eredetit a hamistól

Szinte az egész világ megőrült az elmúlt időszakban egy táskára akasztható apróságért: a fura kinézetű, horrorszerű, de mégis kedves plüss szörnyecskék, vagyis a Labubu babákért. Ám ahogy elkezdett egyre nagyobb teret hódítani a kis lény, úgy indult meg az utánzatgyártás is. A következő, Fanny magazinban összegyűjtött szempontok alapján könnyedén megláthatjuk, melyik az eredeti Labubu és melyik a hamisítvány.

Érdemes odafigyelni az első ránézésre apróságnak tűnő eltérésekre, ugyanis ezek hamis Labubu babára utalhatnak.

Fotó: Lesovaia Irina / Shutterstock

1. A legszembetűnőbb különbség a Labubu és Lafufu között

Az eredeti Labubu babák ára viszonylag magas, nagyjából 20-30 ezer forintról indulnak, és még használtan is meglehetősen borsos az áruk. Éppen ezért, ha gyanúsan olcsó, akár 10 ezer forint alatti darabokat látunk, hamar rájöhetünk, hogy utánzatról van szó.

2. Nem mindegy, hol keressük

Az igazi plüss szörnyecskék hivatalos boltokban vagy megbízható gyűjtői oldalakon keresztül kaphatók. Az ismeretlen online piactereken, kínai webshopokban vagy hazai diszkontokban található bábuk szinte biztosan nem valódiak. Az eladó értékelései és a termékleírás is sokat elárulnak.

3. Ha nincs mit beolvastatni

Az eredeti Labubu babák csomagolásán UV-pecsét és QR-kód található, ami garantálja a valódiságot. Utóbbi a Pop Mart weboldalára vezet, ahol a gyártási számot is megtalálhatjuk. A hamis termékeken azonban vagy nincs ilyen jelzés, vagy hamis, nem működő kód található rajtuk.

4. Árulkodó, mibe öltöztetik

Fontos részlet a csomagolással kapcsolatban az is, hogy az originál dobozok matt felületűek, texturáltak és pasztelles színűek. Ezzel szemben az utánzat borítása inkább fényes és élénk színű, és nincs rajta hivatalos jelölés. Erről szinte azonnal felismerhető, hogy hamis.

A Labubu babák fő jellegzetessége a kilenc darab hegyes fehér fog.

Fotó: 19 STUDIO / Shutterstock

5. Leleplezik saját magukat

Jóformán azonnal elárulja a különbséget, hogy míg Labubunak minden esetben kilenc darab éles fehér foga van, hiszen ez a védjegye, Lafufunak gyakran ettől eltérő számú. Ez azonnal lebuktathatja a másolatot, akárcsak a fejforma és a fül, amiből a szélesebb, illetve a nyúlszerű az eredeti.

6. Ránézésre megmondható, melyik az eredeti Labubu

Ugyancsak jelzésértékű a babák bőrének színe. Az eredetinek kifejezetten halvány az arca, ám a hamisítványok sok esetben narancsos, sárgás árnyalatokat is tartalmaznak. A szemük is más lehet: előbbinek fényes, élénk, utóbbinak kevésbé jó minőségű, ami nem tükrözi az eredeti dizájnt.