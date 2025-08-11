Itt a Labubu őrület – Így különböztethetjük meg az eredetit a hamistól

Szinte az egész világ megőrült az elmúlt időszakban egy táskára akasztható apróságért: a fura kinézetű, horrorszerű, de mégis kedves plüss szörnyecskék, vagyis a Labubu babákért. Ám ahogy elkezdett egyre nagyobb teret hódítani a kis lény, úgy indult meg az utánzatgyártás is. A következő, Fanny magazinban összegyűjtött szempontok alapján könnyedén megláthatjuk, melyik az eredeti Labubu és melyik a hamisítvány.
Az eredeti Labubu babák ára viszonylag magas, nagyjából 20-30 ezer forintról indulnak, és még használtan is meglehetősen borsos az áruk. Éppen ezért, ha gyanúsan olcsó, akár 10 ezer forint alatti darabokat látunk, hamar rájöhetünk, hogy utánzatról van szó.
Az igazi plüss szörnyecskék hivatalos boltokban vagy megbízható gyűjtői oldalakon keresztül kaphatók. Az ismeretlen online piactereken, kínai webshopokban vagy hazai diszkontokban található bábuk szinte biztosan nem valódiak. Az eladó értékelései és a termékleírás is sokat elárulnak.
Az eredeti Labubu babák csomagolásán UV-pecsét és QR-kód található, ami garantálja a valódiságot. Utóbbi a Pop Mart weboldalára vezet, ahol a gyártási számot is megtalálhatjuk. A hamis termékeken azonban vagy nincs ilyen jelzés, vagy hamis, nem működő kód található rajtuk.
Fontos részlet a csomagolással kapcsolatban az is, hogy az originál dobozok matt felületűek, texturáltak és pasztelles színűek. Ezzel szemben az utánzat borítása inkább fényes és élénk színű, és nincs rajta hivatalos jelölés. Erről szinte azonnal felismerhető, hogy hamis.
Jóformán azonnal elárulja a különbséget, hogy míg Labubunak minden esetben kilenc darab éles fehér foga van, hiszen ez a védjegye, Lafufunak gyakran ettől eltérő számú. Ez azonnal lebuktathatja a másolatot, akárcsak a fejforma és a fül, amiből a szélesebb, illetve a nyúlszerű az eredeti.
Ugyancsak jelzésértékű a babák bőrének színe. Az eredetinek kifejezetten halvány az arca, ám a hamisítványok sok esetben narancsos, sárgás árnyalatokat is tartalmaznak. A szemük is más lehet: előbbinek fényes, élénk, utóbbinak kevésbé jó minőségű, ami nem tükrözi az eredeti dizájnt.
Labubu-t tökéletesen kreálták meg: a végtagjai szabályosak, pontos arányok, precíz és részletgazdag festés jellemzi, továbbá puha a ruhája, ezzel szemben Lafufu-n túl vastag, akár félrenyomott vonalak, torz szemek, és lötyögő, kilazult illesztések vehetők észre.
A Labubu babák anyaga prémium minőségű, sima tapintású és nem bocsát ki kellemetlen szagot. A kínai másolatok viszont gyakran olcsó műanyagból készülnek, ami ridegebb, fényesebb. A különbség tapintással is azonnal érezhető.
A babák jobb lába végképp elárulja az eredetiséget, hiszen a talpukon márkajelzés, pontosabban világító bélyegző található. Ez azt is garantálja, hogy minőségi a termék, és megfelel a játékbiztonsági előírásoknak.
Kíváncsi vagy a Labubu történetére, és az alkotó olvasatára? Nézd meg ezt a videót is:
