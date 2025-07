A cuki szörnyecskék megérkeztek Hollywoodba! Jön a Labubu-sorozat

Kevés trend tudta olyan gyorsan meghódítani az egész világot, mint az idei Labubu-őrület. A csúnya, ijesztő és szőrös játékbabák sorra tűnnek fel az utcán sétáló emberek táskáin, egyfajta kiegészítőként tetszelegve, de már a sztárvilágot is megfertőzte a Labubu-láz: Rihanna, Kim Kardashian és még David Beckham is büszkélkedhet egy-egy saját kis szörnyecskével. De mi is pontosan az a Labubu? A rémisztő dizájnerplüss sztorija egészen 2015-ig vezethető vissza, mikor egy hongkongi művész megalkotta. A baba megálmodója, Kasing Lung skandináv legendákat vett alapul a Labubuk megteremtéséhez, talán ebben is rejlik az a misztikum, mely annyira körüllengi az egész jelenséget, hogy már Hollywood is felkapta rá a fejét.

A Labubu ára mellett az baba eredetisége is mérvadónak számít a rajongók körében (Fotó: Jens Kalaene)

A tévéképernyőre és a vászonra is betörnek a Labubuk

A kínai tulajdonban lévő Pop Mart nevű céghez tartozó, ugyancsak borsos áron beszerezhető szörnybabák egyre csak duzzadó népszerűségét látva már csak idő kérdése volt, mikor kezdődik el egy Labubu-film vagy sorozat készítése. Mint kiderült, mindkettő tervben van, sőt, a széria első évadának forgatókönyve már hónapok óta befejezve várja a további munkálatok kezdetét. A teljes egészében animációs műsornak szánt sorozattal kapcsolatban már csak az a kérdés: ki fog lecsapni rá? A hírek szerint több neves tévécsatorna és streamingszolgáltató, úgymint a Nickelodeon vagy a Netflix is versenybe szállt a Labubu-szériáért. Az idő szorítja a Pop Martot, hogy minél előbb megállapodjon valakivel, hiszen ki tudja, mennyi idő alatt fog lecsengeni a Labubu-láz, így ideje lenne már most hozzálátni a show készítéséhez.

A Labubu Magyarországon is hirtelen tett szert óriási népszerűségre (Fotó: Jens Kalaene)

Horrorsztorit csinálnak a Labubu babákból?

A mozifilm körül egyelőre még több kérdőjel sokasodik, mint a sorozat körül. Míg a széria kizárólag animált világban fog játszódni, a film kapcsán felmerült, hogy az idei év slágermozijához, az őrületes trendet kirobbantó Egy Minecraft filmhez hasonlóan félig élőszereplős, félig animációs alkotás szülessen belőle. A két, folyamatban lévő projekttel kapcsolatban az a kérdés is felmerült a rajongókban, hogy kihez is akarnak igazán szólni ezek a művek? Vajon az alkotók csakis a gyerekeknek szeretnének mesélni, vagy inkább a tinédzserkorú közönséget fogják megcélozni? De talán még az is elképzelhető, hogy a Pop Martnál lépnek egy váratlant, és egy 18+-os horrorsztori keretében megelevenedik a vásznon Pazuzu, a Labubukat megszálló ősi démon.