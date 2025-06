/Labubu-őrület: A csúnya babák, amikért odáig vannak a felnőtt nők – 50 millióba is kerülhet egy darab!

Úgy tűnik, hogy ezek a csúnya, ijesztő, szőrős Labubu játékok divattermékként, sőt kiegészítőként funkcionálnak, mert lassan minden második táskán ott csüngnek. Ha eddig nem hallottál a Labubu babák világáról, valószínűleg csukott szemmel járkálsz, mert mindenhol ott vannak!

Labubu-őrület

Labubu-láz

Ezek az furcsa figurák elárasztották az internetet, majd az egész világot is pár hónap alatt. A Labubuk nem egyszerű játékok. Igazi műalkotásként hivatkoznak rájuk, amelyet puha „labubu textilből” gyártanak. Eredetileg Japánból és Koreából indultak világhódító körútjukra, de mára a Labubu-őrület elérte Magyarországot is: gyerekek, anyukák és gyűjtök is felfedezték a babákat. Nemcsak gyerekeiknek, de saját maguknak is megveszik ezeket a groteszk, de bájos figurákat.

Az új Moncsicsi

Moncsicsi: gyerekkorunk ikonikus, puha játékai

Apró, szőrös, majomszerű, és mindenki szeretné. Ismerős? A Moncsicsik voltak gyerekkorunk ikonikus, puha játékai. A Labubuk nemcsak küllemükben hajaznak a retro játékra, de a körülötte felröppenő hihetetlen rajongást is sikerült feléleszteniük. A Labubu babák talán épp ezt a nosztalgikus kapcsolatot értelmezik újra? Egyfajta érzelmi menedékként, egy darabka gyerekkorként szolgálhatnak a felnőttek számára is? Nem lehet tudni.

Miért ilyen felkapott?

Ezek a játékok nem tökéletesek, nem szépek, nem csillognak. Mégis szeretné őket mindenki. Bár nem teljesen világos, hogy miért.

Egyrészt furcsa mód, épp csúnyaságuk fokozza vonzóságukat. Egyedi figurák, hiszen mindegyiknek saját, különleges, korábban még nem látott karaktere van.

Másrészt gyűjtőszenvedélyt ébresztenek a vásárlókban, mivel rengeteg színes-szagos formában és méretben beszerezhetőek. Sőt, olyan figurák is vannak, amik a Labubu-közösségben szinte legendaszámba mennek: nagyjából lehetetlen megszerezni őket, és csak néhány darab készül belőlük a világon.

Zsákbamacska

De az izgalmak itt még nem érnek véget. Sőt, tovább fokozódnak; ugyanis hiába indul beszerző körútra egy-egy anyuka vagy Labubu-gyűjtő, nem tudhatja, hogy melyik babát kapja majd készhez. Minden baba zárt dobozban van, amin nincs feltüntetve pontosan melyik figurát rejti. Így tulajdonképpen egy igen drága zsákbamacska játékot játszhatnak, reménykedve a szerencséjükben.