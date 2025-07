Szállás nélkül maradtál? Nincs is ennél bosszantóbb - Így kezeld a váratlan szállás lemondást, hogy ne maradjon el a családi nyaralás!

Dübörög a nyár és a vakáció, sokan még csak most készülnek nyaralni, azonban a szabadságot könnyen tönkre teheti egy nem várt szállás lemondás. Elterveztünk mindent, visszaszámoltuk a napokat, a perceket a várva várt nyaralásig – aztán jön az e-mail vagy a telefonhívás: a szállás törölve. A legtöbben ilyenkor pánikba esnek, pedig ilyenkor sincs minden veszve! Van, amikor jogszerű a szállás visszamondása, máskor viszont igenis kérhetünk kártérítést. Ebben a cikkben eláruljuk, mik a lehetőségeid, és mit tehetsz, hogy a nyaralásod ne váljon rémálommá.

Váratlan szállás lemondás, üres bőrönd, csalódott utazó – a nyaralás egyetlen üzenettől is meghiúsulhat Fotó: Olezzo / Shutterstock

Szállás lemondása az utolsó pillanatban: mutatjuk mit tehetsz, ha beüt a krach

1. Olvassuk el a feltételeket

Ha a visszamondás jogszerű, például vis maior esetén, és az ÁSZF ezt egyértelműen tartalmazza, előfordulhat, hogy csak a befizetett összeg visszatérítésére vagyunk jogosultak. Ezért is fontos, hogy mindig olvassuk el a foglalási feltételeket.

2. A megfelelő ürügy esetén

Elfogadható indok lehet például csőtörés, tűz, áramszünet, személyzethiány, vagy akár a szálláshely működési engedélyének visszavonása. Viszont az nem elegendő ok, hogy "meggondolták magukat" vagy "többet fizetett egy másik vendég".

3. Nézzünk egy új szállás után

Első lépésként kérjünk írásos visszaigazolást és magyarázatot. Ez fontos lehet, ha panaszt kívánunk tenni vagy kártérítést igényelünk. Ezt követően érdemes azonnal alternatív szállás után nézni, főleg főszezonban, amikor a helyek gyorsan betelnek.

4. Utólag állja a költségeket

Bizonyos esetekben jogosultak lehetünk kártérítésre. Ha a szállásadó hibájából történik a visszamondás, és nem tud egyenértékű helyettesítést biztosítani, akkor jogunk van az előleg visszafizetésén túl a többletköltségek megtérítését is kérni.

A nyaralás egyetlen kattintással is rémálommá válhat Fotó: Mix and Match Studio / Shutterstock

5. Megtérítheti a különbözetet

A szállásközvetítő online cégeknél szigorúbb szabályozások vonatkoznak a szállásadókra. Ha egy foglalást visszamondanak, gyakran a platform segít másik szállás keresésében, illetve megtérítheti a különbözetet, ha az új szállás drágább.

6. A biztosítás fedezi a kárt

Egy utazási biztosítás fedezheti az ilyen helyzetekkel járó költségeket, ha a biztosítás kiterjed a szállás visszamondására is. Emellett a bankkártyás foglalásokhoz is gyakran jár alapszintű biztosítás – erről is érdemes előre tájékozódni.