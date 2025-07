Gond van a szállással a nyaraláson? Mutatjuk, mit tehetünk ilyenkor!

A szállással kapcsolatos problémák helyrehozhatósága, kompenzációja nagyban függ attól, hol foglaltuk. Más szabályok vonatkoznak ugyanis az interneten, szállásközvetítőnél vagy egy utazási irodánál foglalt szállásra. Mutatjuk a főbb különbségeket és azt is, mikor jár vissza pénz.

Mutatjuk mit tehetünk, ha gondunk akad a lefoglalt szállással. Fotó: Photos By The Owl / Shutterstock

Ha csak szállást foglaltunk, ezt tehetjük, ha gond adódik

Amikor csak szálláshelyet veszünk igénybe magánszemélyként, fontos tudni, hogy a szállást kiadó vállalkozással (szálláshely-üzemeltetővel) szerződünk. Éppen ezért a szállással kapcsolatos problémákat is vele tudjuk rendezni. Ezért is fontos, hogy még a foglalás előtt tájékozódjunk a szállás és üzemeltetője pontos adatairól, a szállás besorolásáról, adottságairól, felszereltségéről, az érkezés és a szállás elhagyása pontos feltételeiről, a fizetendő díj tartalmáról és összegéről. Ezeket a legtöbbször az általános szerződési feltételek tartalmazzák. Ha gondunk akad a szállással (eltér a megbeszéltektől) azonnal közöljük azt a vállalkozással, lehetőleg írásban-írja a Budapesti Békéltető Testület. Ha a problémát a vállalkozás nem tudja rövid időn belül helyre hozni, akkor kérhetünk árleszállítást vagy a teljes díj visszafizetését is, attól függően, hogy már megkezdtük-e a nyaralást.

Ezt tehetjük, ha online közvetítőn keresztül foglalt szállással vagyunk elégedetlenek

A legismertebb és legnagyobb online közvetítőkön keresztül (pl. Booking) lefoglalt szállás esetén a gondunkat közvetlenül a platformnak is jelezhetjük. Ők aztán felszólítják a szálláshely mögötti vállalkozást, hogy oldja meg a dolgot, vagy fizessen vissza pénzünket.

Mit tehetünk, ha utazási irodán keresztül foglaltunk és gond van a szállással?

Ha utazásszervezőn vagy utazási irodán keresztül foglaltunk szállást, akkor általában valamilyen „utazási csomagot” vásároltunk, melynek csak egy része a szállás. Ilyen esetben a vállalkozás hibás teljesítés esetén köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A hibás teljesítést azonban az utasnak kell bizonyítania, őt terheli az a kötelezettség, hogy a panaszát, kifogását az utazási iroda (kinti) kapcsolattartójával közölje. Ilyenkor az utazási iroda képviselője köteles jegyzőkönyvet felvenni a kifogásról és ebből egy példányt átadni az utasnak. Amennyiben nincs idegenvezető, akkor a jegyzőkönyvet a helyszíni szolgáltatóval kell felvetetni. Ha megoldható a panasz, akkor más, ún. helyettesítő szolgáltatást is nyújthat a vállalkozás, ha nem, akkor helye van az arányos díjleszállításnak.