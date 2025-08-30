Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így turbózd fel a gyerekszobát az iskolakezdésre, mutatjuk a legjobb tippeket

lakberendezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 10:15
tanszerszobaiskolakezdés
Hamarosan ismét becsengetnek, így ideje csemeténk birodalmát is felkészíteni az új tanévre – közben pedig ne felejtsük el szabadjára engedni a kreativitásunkat sem! Az iskolakezdés kiváló alkalom arra, hogy újra tervezzük gyerkőcünk szobáját. Mutatjuk hozzá a legjobb tippeket, trükköket.

Nyár utáni káosz, félig előszedett őszi ruhák, de még elől maradt fürdőruhák a nyaralásból, iskolai tanszerek az asztalon, amiket a gyerek még látni sem akar – ismerős a helyzet? Ha igen, akkor ez a cikk neked szól, hiszen itt az idő hogy újjá varázsold gyerkőcöd szobáját és jó, ha ezt még az iskolakezdés előtt megteszed.

Iskolakezdésre előkészített tanulósarok a gyerekszobában, rendezett íróasztallal
A megfelelő környezet nagyon fontos a tanuláshoz, így érdemes ez alapján átgondolni a gyerekszoba berendezését az iskolakezdés előtt.
Fotó: Justin Paget

Így rendezd be a gyerekszobát az iskolakezdéshez

Ez nem holmi úri hóbort: ha belegondolunk, a saját hálószobánkban is fontos a rend és a pihentető környezet. Akkor miért ne lenne fontos a lurkó szobájában is, hogy a tanulásra ösztönözze őt a berendezés? Mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan rendezd át a gyereked szobáját a tanévkezdésre.

1. Praktikus szortírozás

Iskolakezdés előtt érdemes átválogatni a ruhákat, játékokat és könyveket. A ritkán használt darabokat zárható dobozban vagy vákuumtasakban tárolhatjuk, a kinőtt ruhákat és megunt játékokat pedig adományként továbbadhatjuk, helyet biztosítva az új tanszereknek és az őszi kiegészítőknek. Ez már egy remek első lépés a gyerekszoba rendszerezéséhez.

2. Íróasztal és tanulósarok kialakítása

Ahogy a gyerek nő, egyre több helyre lesz szüksége a tanuláshoz és alkotáshoz. Érdemes állítható magasságú vagy bővíthető munkafelületű íróasztalt választani, ami hosszú távon is kényelmes marad. A fiókok és polcok segítenek rendben tartani a tanszereket, hogy minden kéznél legyen. Egy jól kialakított tanulósarok pedig nem csak praktikus, de ösztönző is lehet. 

A megfelelő szék is nagyon fontos, hiszen ez biztosítja, hogy a talpak leérjenek, a térd derékszöget zárjon, a könyök pedig az asztallap magasságában legyen.

 Az állítható magasságú, háttámlás, kartámaszos, stabil darabokat a legkifizetődőbbek, hiszen a gyermek növekedéséhez igazítható a magasságuk.

3. Megfelelő világítás tanuláshoz

A jó íróasztali lámpa egyenletes, tükröződésmentes fényt ad, hogy ne fáradjon a szem tanulás közben. Az állítható kar segít a megfelelő fényerő beállításában, az energiatakarékos, meleg fényű LED-lámpa pedig hosszú távon is kíméli a szemet. Egy jó tanulósarok elengedhetetlen része a megfelelő világítás.

4. Feladatlista szem előtt

Egy asztal fölé szerelt mágneses tábla segíthet átlátni a házi feladatokat, beadandókat és az iskolán kívüli tevékenységeket. Használhatunk színes filceket és mágneses jelölőket a tantárgyakhoz, a heti tervező esetén pedig hasznos a rácsos elrendezés, mert könnyebb az átláthatóság.

5. Helytakarékos tárolási megoldás

Az ágy alá gurítható dobozok remek megoldást jelentenek a ritkán használt könyvek, játékok, kreatív eszközök vagy akár a szezonon kívüli ruhák tárolására. Így a szoba rendezett marad, semmi nem vonja el a figyelmet a tanulásról, a holmik pedig könnyen elővehetők, ha szükség van rájuk. De a kreatív tárolás nem csak arra igaz, amit el akarunk rejteni: 

Régi befőttesüvegekből pillanatok alatt készülhetünk vidám ceruzatartót, elég kimosni, majd festékkel, szalaggal vagy matricával feldíszíteni. Átlátszó falának köszönhetően pedig mindig látható, milyen színek lapulnak benne.

Iskolakezdés előtt anya puszilja gyerekét a rendezett, jól berendezett gyerekszobában.
Az anyai kreativitás sokszor jól jön, ha nem akarunk tárolókra költeni feleslegesen. Az apró DIY ötletek pedig nemcsak olcsók, hanem egyediek is.
Fotó: ljubaphoto

6. DIY tárolók és rendszerezők

Ha pedig már a te pénztárcád is kezdi feladni az idei tanszervásárlás után, akkor itt az ideje a home made őrületnek és a kreativitásnak. Az alábbi DIY ötletek pedig nemcsak költséghatékonyak, de mókásak is lehetnek a gyerek számára:

  • Vastag anyagból vagy farmerből könnyedén készíthetünk több zsebes fali rendszerezőt, amit gombokkal, tépőzárral vagy hímzéssel díszíthetünk. Ajtóra vagy falra akasztva helyet spórol, átlátható, és remekül elférnek benne az írószerek.
  •  Egy átlátszó PET-palack alja és egy textil behúzós zsák felső része összevarrva vidám tárolót alkot. Ideális technikaórás kellékekhez vagy más kisebb tanszerekhez. Az átlátszó résznek köszönhetően pedig semmi sem tud elbújni benne. 
  • Egy régi muffinsütő tálca nemcsak a konyhában lehet hasznos: tökéletes apró tanszerek rendszerezésére is. Minden mélyedésben külön helyet kaphatnak például a radírok, gémkapcsok, és ha színes papírral bevonjuk, vidám kiegészítője is lehet az íróasztalnak. 
  • Egy egyszerű, öntapadós mágnescsík remek megoldás a fém tanszerek – például olló, körző, fém hegyező vagy gemkapcsok – tárolására. Falra vagy az asztal oldalára rögzítve helyet spórolhatunk meg, és minden mindig kéznél van. 
  • Egy üres cipősdobozt kis kreativitással elegáns irattartóvá alakítunk. Ferdén vágjuk le az egyik oldalát, hogy könnyen hozzáférjünk a papírokhoz, majd vonjuk be csomagolópapírral, öntapadós fóliával vagy textillel.

Itt az idő tehát újra gondolni lurkód szobáját, hogy szeptember 1-jén ne csak az iskolatáskájában legyen rend, de a szobájában is. Egy kis újdonság pedig sosem árt, hiszen az új osztály, az új tantárgyak és feladatok után külön öröm hazaérni egy „új" szobára.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu