Így turbózd fel a gyerekszobát az iskolakezdésre, mutatjuk a legjobb tippeket

Nyár utáni káosz, félig előszedett őszi ruhák, de még elől maradt fürdőruhák a nyaralásból, iskolai tanszerek az asztalon, amiket a gyerek még látni sem akar – ismerős a helyzet? Ha igen, akkor ez a cikk neked szól, hiszen itt az idő hogy újjá varázsold gyerkőcöd szobáját és jó, ha ezt még az iskolakezdés előtt megteszed.

A megfelelő környezet nagyon fontos a tanuláshoz, így érdemes ez alapján átgondolni a gyerekszoba berendezését az iskolakezdés előtt.

Fotó: Justin Paget

Így rendezd be a gyerekszobát az iskolakezdéshez

Ez nem holmi úri hóbort: ha belegondolunk, a saját hálószobánkban is fontos a rend és a pihentető környezet. Akkor miért ne lenne fontos a lurkó szobájában is, hogy a tanulásra ösztönözze őt a berendezés? Mutatjuk a legjobb tippeket, hogyan rendezd át a gyereked szobáját a tanévkezdésre.

1. Praktikus szortírozás

Iskolakezdés előtt érdemes átválogatni a ruhákat, játékokat és könyveket. A ritkán használt darabokat zárható dobozban vagy vákuumtasakban tárolhatjuk, a kinőtt ruhákat és megunt játékokat pedig adományként továbbadhatjuk, helyet biztosítva az új tanszereknek és az őszi kiegészítőknek. Ez már egy remek első lépés a gyerekszoba rendszerezéséhez.

2. Íróasztal és tanulósarok kialakítása

Ahogy a gyerek nő, egyre több helyre lesz szüksége a tanuláshoz és alkotáshoz. Érdemes állítható magasságú vagy bővíthető munkafelületű íróasztalt választani, ami hosszú távon is kényelmes marad. A fiókok és polcok segítenek rendben tartani a tanszereket, hogy minden kéznél legyen. Egy jól kialakított tanulósarok pedig nem csak praktikus, de ösztönző is lehet.

A megfelelő szék is nagyon fontos, hiszen ez biztosítja, hogy a talpak leérjenek, a térd derékszöget zárjon, a könyök pedig az asztallap magasságában legyen.

Az állítható magasságú, háttámlás, kartámaszos, stabil darabokat a legkifizetődőbbek, hiszen a gyermek növekedéséhez igazítható a magasságuk.

3. Megfelelő világítás tanuláshoz

A jó íróasztali lámpa egyenletes, tükröződésmentes fényt ad, hogy ne fáradjon a szem tanulás közben. Az állítható kar segít a megfelelő fényerő beállításában, az energiatakarékos, meleg fényű LED-lámpa pedig hosszú távon is kíméli a szemet. Egy jó tanulósarok elengedhetetlen része a megfelelő világítás.