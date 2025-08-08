Csuti elképesztően izgatott fia iskolakezdése miatt: már két éve megvette neki az iskolatáskát

Mérföldkőhöz érkezett Kulcsár Edina és Szabó András Csuti kisfia, Medox. Az egykori házasok elsőszülöttje ugyanis egy hónap múlva elkezdi az iskolát, első osztályos lesz. Ez a pillanat a szülőket ugyanolyan mélyen érinti, mint a gyerekeket. Csuti például annyira készül már Medox tanévkezdésére, hogy tartott neki és Ninának otthon rövid, pár perces órákat is. Sőt, van valami, amit előre, pár éve beszerzett számukra.

Izgatottan várja, hogy Medox iskolapadba üljön. / Fotó: Máté Krisztián

Perverz módon én már két éve vettem nekik iskolatáskát

- árulta el a Mokka vendégeként a büszke apuka, aki régóta vár nagyon izgatottan arra a pillanatra, hogy Medox iskolapadba üljön. Ennél jobban pedig már csak arra vágyik, hogy együtt tanulhassanak. Ő ugyanis nagyon szép emlékeket őriz azokból az időkből, amikor a szüleivel és a nagyszüleivel együtt tanult.

Nekem az ő intelligenciájuk, az, hogy ők milyen okosak voltak, a közös tanulásaink alkalmával derültek ki számomra. És bennem most van egy olyan, hogy szeretném, ahogy most a fiam, majd jövőben a lányom is velem tanul, tudják, milyen okos az apukájuk

- vallotta be Csuti, aki nem bánja, hogy repül az idő gyermekei felett is.

Persze elment az idő meg el is fog, de közben jönnek új élmények, más tapasztalások.

És végül de nem utolsó sorban Csuti azt is elárulta, hogy Medox iskolaválasztásánál fontos tényező volt az, hogy az intézmény lehetőséget biztosítson a sportolásra és az idegen nyelvek elsajátítására.