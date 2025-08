Kunu Márióék mégsem válnak? Megdöbbentő dolgot vettek észre Alexandra fotóján

Hetek, ha nem hónapok óta hangos a magyar sajtó Kunu Márió családi drámájától. A fenegyerek énekes házassága 11 év után - úgy tűnik - végleg véget ért, feleségével Kunu Alexandrával, mivel Szandi nem tudta tovább tűrni Márió csapodár életvitelét és sorozatos kikacsintásait.

Kunu Márió felesége mellett egykor igazi álompár voltak (Fotó: Facebook)

Van azonban valaki, aki örökre összeköti az egykori szerelmeseket, akik a jelek szerint már elhidegültek egymástól. Ő nem más, mint közös gyermekük, Natániel.

Kunu Alexandra szerint már be is adták a válási papírokat

Kunu Márió már többször elmondta, mennyire fontos neki a kisfia, így most épp azon megy a vita, hogy hányszor láthassa a gyermeket. Nos, ehhez Alexandrának is volt egy-két szava!

„Egy rossz anyának akarnak beállítani, aki tiltja a gyerekét az apjától, pedig ez nem igaz! Eddig gördülékenyen ment, hogy Márió elvitte a kisfiunkat és hazahozta. Most besokalltam, mert úgy vettem észre, hogy beszéltek ellenem a gyermekem jelenlétében az új lány társaságában is, amit korainak tartottam. És mondtam, hogy kisfiam, most itt maradsz, mert ne ő parancsoljon nekünk, hogy hol akar lenni háromévesen. Igazából erre mondták azt, hogy én tiltom a gyereket az apjától és a nagymamájától, nem tiltom őt senkitől! Ugye be van adva a válóper a gyermekelhelyezéssel együtt, de mivel nyári szünet van a bíróságon, így nem jutunk előrébb” – mesélte a Ripostnak néhány napja Kunu Alexandra, Kunu Márió felesége, aki először törte meg a csendet a viszályról.

A legfrissebb pletykák szerint Kunu Márió viszont már tovább is lépett. Bár kisfiáért mindent megtesz, szíve már egy másik nőért, egy bizonyos Czakó Emíliáért dobog, akinek a beceneve meglehetősen egyedi, a legtöbben csak Kávétejszínnek szólítják. Kunu Márió korai szakaszban jár még a lánnyal, néhány közös fotót osztott meg ezidáig.

Hogy micsoda? Kunu Márió mégsem válik?

Bár a feleség elmondása szerint a válást az ítélkezési szünet után tárgyalják, a Reddit népe nem tartja kizártnak, hogy Márióék mégis együtt maradnak, sőt, talán soha nem is került szóba, hogy elválnának.