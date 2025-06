/Dühösek a felhasználók: új idegesítő funkciót kapott a WhatsApp – sokan törölnék

A világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazása, a WhatsApp – havi 2,8 milliárd felhasználóval – eddig hirdetésmentes volt, de ennek most vége. A Meta (Mark Zuckerberg cége) ugyanis bejelentette: reklámokat vezetnek be az appon belül.

Lehet más opciót kell találnunk a WhatsApp helyett?

Fotó: P. Kijsanayothin (Illusztráció)

A változtatás nem aratott osztatlan sikert. A felhasználók felháborodva reagáltak:

Ez a Meta eddigi legbutább ötlete!

– írta valaki, míg mások egyenesen a WhatsApp törlésére és a Telegramra való áttérésre buzdítanak.

Irány vissza a Nokia 3310-re!

– írta egy másik kommentelő. A Meta nyilatkozata szerint a reklámok először csak a 2017-ben bevezetett „Státusz” funkcióban jelennek meg, és nem szakítják meg a beszélgetéseket. Vagyis ha valaki csak chatelésre használja az appot, egyelőre nem fog érezni változást. Ugyanakkor James Bore technológiai szakértő szerint ez csak a kezdet:

A Meta eddigi története alapján előbb-utóbb minden platformon mindenhová reklámokat fognak bepréselni, függetlenül attól, mennyire rontja a felhasználói élményt.

A WhatsApp ugyan hangsúlyozza, hogy az üzenetek továbbra is végponttól végpontig titkosítottak, azaz a Meta sem lát bele a tartalmukba, mégis begyűjtenek adatokat a felhasználókról, például ország, város, nyelv és a reklámokkal való interakció alapján.

Sem telefonszámot, sem üzenet tartalmat nem adunk át a hirdetőknek

– ígérik.

Csakhogy a felhasználók bizalma megingott, főleg azok után, hogy a Meta egy új AI-gombot is bevezetett a chatfelületre – sokak szerint ez zavaró és „használhatatlan”. A WhatsAppot 2014-ben vásárolta meg a Meta (akkor még Facebook Inc. néven), de eddig tartózkodtak a hirdetésektől, írja a Daily Mail. Most viszont a bevételnövelés reményében megindult a reklám offenzíva. A felhasználók azonban ezt nem nyelik le könnyen. Vajon tényleg jön a digitális lázadás?