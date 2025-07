„Túlmész minden határon”

„Nagy a különbség a vélemény nyilvánítás és a bűncselekményre való felbujtás között! Gondolkodjunk! Ilyet semmilyen módon, körülmények között nem lehet egy koncerten megjeleníteni!!! Igen, sajnos elég egy bekattant követője…”

„Nem kell a szórakoztatóipar mögé bújni, Majka. Tényleg túltoltad. Szekunder szégyen.”

„undorító vagy Majka ”

„Szégyelld magad Majka! Nem telik el sok év, nagyon nem leszel erre büszke. Sajnos nem jó irányba indultál, de most már nincs visszaút. Az egod rabja vagy. Magyarázkodásod is ezt mutatja. A fiaid majd ezt kövessék? Nagyon szomorú. Ez az én véleményem, ahogy a gyalázkodóknak úgy nekem is lehet.”