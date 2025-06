Neked is ilyen telefonod van? Akkor búcsúzz el a legnépszerűbb chatelős alkalmazástól!

Lejárt az idő számos WhatsApp-felhasználó számára iPhone-on, miután a népszerű üzenetküldő alkalmazás végleg megszüntette a működését három korábbi, széles körben használt iPhone-modellen.

Elfogyott a türelem a régi iPhoneokkal kapcsolatban.

Fotó: Pexels

Eredetileg május elejére tervezték a leállást, ám ezt pár héttel elhalasztották – számolt be róla a 9to5Mac. Most azonban valóban eljött a végső határidő, és az alkalmazás már nem működik az érintett készülékeken. A változtatás oka, hogy a WhatsApp tulajdonosa, a Meta módosította az alkalmazás minimális iOS-verzióra vonatkozó követelményét. Míg korábban elegendő volt az iOS 12, mostantól legalább iOS 15.1 szükséges. A legtöbb iPhone-modell frissíthető erre a verzióra, ám néhány régebbi típus technikailag már nem képes ezt kezelni, így azok támogatása megszűnik.



Az alábbi három iPhone-modell az, amely mostantól nem képes a WhatsApp futtatására:

• iPhone 5s • iPhone 6 • iPhone 6 Plus

Lehet, hogy itt az ideje a készülék-cserének?

Fotó: Pixabay

A WhatsApp közleménye szerint:

Az eszközök és a szoftverek gyakran változnak, ezért rendszeresen felülvizsgáljuk, milyen operációs rendszereket támogatunk, és frissítéseket hajtunk végre. Minden évben megnézzük, mely eszközök és szoftverek a legrégebbiek, és melyeket használják a legkevesebben. Ezek az eszközök gyakran már nem rendelkeznek a legújabb biztonsági frissítésekkel, vagy hiányoznak belőlük azok a funkciók, amelyek szükségesek a WhatsApp futtatásához.

A felhasználók korábban több értesítést is kaptak az alkalmazáson belül, hogy ideje frissíteni – ám akik ezt nem tudták megtenni, most végleg elbúcsúzhatnak a WhatsApptól ezeken az eszközökön, derült ki mindez a The Sun cikkéből.