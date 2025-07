Szabyest felfedte: Ezért mondta le a nagy visszatérést

Szabyest, a hazai TikTok-szcéna egyik legismertebb alakja, váratlanul lemondta első nagyszabású A38-as koncertjét. A Spanyolországban egyre népszerűbb énekes rajongóinak azonban nem kell pánikba esnie, mert hamarosan pótolják az eseményt. Szaby nem titkolózik tovább, a Bors kedvéért elárulta, mi állt a nehéz döntés hátterében.

Szabyest Spanyolországban óriási lehetőség kapujában van (Fotó: Szabolcs László)

Szabyest visszautasíthatatlan meghívást kapott a spanyol állami televíziótól

A hazai közönség egyből rárepült a koncertestre, több száz megosztás és közel 300 ezer megtekintés érkezett a bejelentő videóra, de sajnos a koncertest elmarad. Szabyest azt ígéri, hogy bepótolják és egy különleges esemény keretein belül újra hallhatják rajongói a már retrónak számító dalait.

Nehéz döntés volt, mert mindig mindent megteszek a rajongótáborom kedvéért, viszont óriási lehetőséget látok abban, amit kaptam, és ha csak az esélye is felmerül, hogy összejöhet, akkor nem kérdés, hogy belevágok! A mai napig álmodozó vagyok és miért ne adnám meg magamnak az esélyt?

– fogalmazott titokzatosan Szaby.

Imádják a spanyol rajongói

Az elmúlt évben egyre inkább úgy tűnt, hogy Szabyest nemcsak hazai influenszerként, hanem nemzetközi tartalomgyártóként is új pályára áll. TikTok- illetve egyéb platformon látható videóit spanyol nyelven kezdte el készíteni, és meglepő módon hatalmas sikert aratott: A spanyol nyelvű közösségi oldalain már több, mint 20 millió megtekintést ért el és úgy érzi, jól rezonál vele a spanyol közösségi média és a fiatalság.

“Magyarországon kifejezetten nagy gyűlölet van, a spanyolok mindenen tudnak nevetni és szórakozni, eszük ágában sincs bántani a másikat” – mondta a Farm VIP-ben is feltűnő énekes.

Szabyest szerint a spanyol közönség nemcsak befogadóbb, hanem kultúrában is élénkebb. Úgy látja, Magyarországon a popkultúra egykori zászlóshajója, a Viva TV megszűnésével a zenei tartalmak is háttérbe szorultak, míg Spanyolországban továbbra is működnek hasonló csatornák, ahol még mindig van tere a könnyűzenének és a szórakoztató műsoroknak.

Egy méhecske okozta a vesztét

Ez nem az első alkalom, hogy a zenész megpróbál betörni a spanyol piacra. 2024-ben például Madridba utazott, hogy részt vegyen a spanyol X-Faktor meghallgatásán. Azonban egy igencsak szerencsétlen és egyben abszurd fordulat miatt végül nem tudott fellépni.