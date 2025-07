Jennifer Lopez felrobbantotta az MVM Dome-ot: minden, amit a koncertről tudni akartál – Galéria!

Elképesztő tapsvihar és őrjöngés fogadta a világsztárt Budapesten vasárnap este. Bár előtte sem volt kérdés, hogy Jennifer Lopez koncertje nagyot szól majd, de ez tényleg mindent felülmúlt. Elképesztő színpadkép, dögös táncosok és persze Jennifer Lopez dalai, mi más kellhet még egy elképesztő bulihoz?

A Jennifer Lopez koncert Budapest legnagyobb bulija volt, a rajongók még hetekig erről fognak beszélni Fotó: Szabolcs László / Bors

Jennifer Lopez budapesti koncertjén hatalmas ledfalakkal és táncosokkal töltötte meg a színpadot. A látvány egyszerre volt futurisztikus, extravagáns, és persze dögös is, mint amilyen maga, az énekesnő stílusa. Persze a rajongók imádták a látványt és a hangzásvilágot is, minden dalt üvöltve énekeltek, amitől szinte zengett az MVM Dome. Nem is csoda, hiszen a Jennifer Lopez koncertjegyek csaknem mindegyike elfogyott, a meet&greet jegyekkel az élen. Bár a rajongóknak mélyen a zsebébe kellett nyúlni egy találkozásért és fotóért a világsztárral, ezt cseppet sem bánták, köztük Köllő Babettel, aki lapunknak mesélt erről a koncert előtt.

Jennifer Lopez szettje csak úgy ragyogott

Az énekesnő öltözéke – nem meglepő módon – nem sokat bízott a képzeletre. Ezt persze senki nem bánta, hiszen JLo 55 évesen döbbenetes formában van, sok huszonévest maga mögé utasíthat idomaival. Ezért egy csillogó kövekkel kirakott, mélyen dekoltált body-t viselt, ami a fenekét is kihangsúlyozta. Ehhez még egy térdig érő, szintén díszes, magas sarkú combcsizmát választott, illetve a koncert egy részében egy aranyszínű, szegecses, rojtos kabátot is viselt.

JLo 55 évesen is büszke testére – tegyük hozzá, nem véletlenül! Fotó: Szabolcs László / Bors

Jennifer Lopez turnéja folytatódik

Aki lemaradt volna az Up All Night Live turné budapesti állomásáról, annak sem kell csüggednie, hiszen a körút folytatódik. Holnap, azaz hétfőn JLo Olaszországban áll színpadra, de a hónap végén még Varsó és Bukarest is vendégül látja majd a világsztárt, így oda még talán el lehet csípni egy-két jegyet, ha valaki megbánta volna, hogy kihagyta ezt az életre szóló élményt. A fotók alapján, pedig biztosan még inkább megjön majd kedvetek.

Az alábbi képre kattintva nézhetitek végig galériánkat, melyben bemutatjuk a szuperbuli legjobb pillanatait!