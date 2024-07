Pusztulnak a kagylók, habzsolnak a harcsák

A kánikula beköszöntével elkezdődött vizeinket a kagylópusztulás. Ettől nem kell megijedni, ez egy természetes jelenség, ha 25 fok fölé melegszik a víz hőmérséklete, ráadásul jelentős mennyiségben az amuri kagyló pusztul, ami Magyarországon invazív faj. Bár valóban nem szép látvány a tó tején úszkáló tetem, mégsem kell az eltakarításán gondolkodni, megoldja helyettünk a harcsa.

Hatalmas lakoma

A nagy melegben hazánk legnagyobb ragadozójának az emésztése is felgyorsul, így folyamatosan ennie kell, szó szerint habzsol ebben az időszakban.

Így néz ki az amuri kagylók pusztulása a Tisza-tavon Fotó: Facebook

Kagylópusztuláskor a legjobb csali ez a puhatestű, ráadásul még pénzt sem kell rá költenünk.

Amikor az első példányok feljönnek a vízfelszínre, kinyílnak, így egy merítővel vagy akár puszta kézzel pillanatok alatt megszedhetjük a csalinkat. Fontos, hogy a legjobbak a már elpusztult, vízfelszínre feljött egyedek. Az ebben lévő illatanyagok ellenállhatatlanok a harcsák számára – fogalmazott a Borsnak Petróczi István, a Mysticat Team Modern Harcsázás pecása.

Kuttyogatva

A profi horgász arról is szót ejtett, hogy a nyári kánikulában a kuttyogatós módszerrel lehetünk a legeredményesebbek.

Kisfia, Zétény is igazi harcsahorgász Fotó: Bors

– Nekem ez a módszer vált be a legjobban nyáron. A felkínált kagylót a megfelelő vízmélységbe leengedve hamarabb megtalálja a harcsa, illetve nem is kell neki a felszínre feljönni, így nagy esélyünk van a kapásra. A kuttyogató hangjával kiválthatjuk a kapást, hiszen táplálkozásra ösztönözheti akár a már jóllakott harcsát is.

Ettől a módszertől nem kell megijedni: elsőre egy kicsit bonyolultnak tűnik, de hamar ráérez az ember, és egy kis gyakorlással gyorsan elsajátítható

– teszi hozzá Petróczi, aki kiemelte: a sekélyebb víztől sem kell megijednünk. – Akár már a másfél, kétméteres víz is alkalmas lehet kuttyogatásra. Láttunk már 1,2 méteres vízben fogott szép harcsát a Velencei-tóból. Megfigyeltük azt is, hogy a nagy melegben sokszor behúzódnak a harcsák a gödrökbe, a mélyebb vízrétegekbe.

Hangos a vihar előtti csend

A harcsahorgász kiemelte: eredményesség szempontjából a legjobb idősáv ebben az időszakban a fényváltás, illetve az esti szürkület.