Szoboszlaiék a könnyeikkel küzdöttek, szívszorító meglepetés érte őket

A Liverpool csütörtök este nyilvános edzést tartott a hongkongi Kai Tak Stadionban, ahol több 25 ezer lelkes szurkoló gyűlt össze, hogy testközelből láthassa a csapatot. Szoboszlai Dominik és csapattársai az edzés előtt megható pillantot éltek át: a hongkongi rajongók közösen énekelték a klub legendás himnuszát, a „You’ll Never Walk Alone”-t így tisztelegve a csapat elhunyt játékosára, Diogo Jotára.

Szoboszlai Dominikék szombaton játszanak felkészülési mérkőzést az AC Milan együttesével Fotó: China News Service

Szoboszlai Dominikot és társait elöntötték az érzelmek:

Sokan könnyeikkel küszködve emlékeztek Diogo Jotára, aki a hónap elején veszítette életét egy autóbalesetben, testvérével, Andre Silvával együtt. A stadionban több szurkoló is Jota nevét viselő mezeket, molinókat tartott a magasba, miközben mások csendben, némán rótták le tiszteletüket. A klub a tragédia óta visszavonultatta a portugál támadó 20-as mezszámát – ez a gesztus most különös hangsúlyt kapott. A Liverpool játékosai is láthatóan meghatódva fogadták a közönség reakcióját. Többen az égre mutattak vagy megérintették a szívüket, amikor a szurkolók énekeltek. Bár a tréning technikai részletei is izgalmasak voltak – például a gyors labdajáratások és az intenzív kisjátékok – a legtöbben valószínűleg a közösen átélt érzelmek miatt fogják emlékezetesnek tartani ezt az estét.