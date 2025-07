Részegen, üvöltözve rendelt italt Polgár Tünde: videóban magyarázza az okokat

Polgár Tünde és Polgár Árpád gyakran szólal fel a társadalom nagyobb részét érintő témák kapcsán (Fotó: Szabolcs László)

Súlyos, korai traumák

De hogy miért ilyen fontos ez a téma Polgár Tündének? A válasz egészen a gyermekkoráig nyúlik vissza. Nemrég vallotta be: édesanyjának súlyos alkoholproblémái voltak, így ő maga is mélyen érintett a témában.

Polgár Tünde férje, Polgár Árpád oldalán ma már fényűző életet él, de a napokban beszélt először nyilvánosan a régi traumatikus élmányeiről. Polgár tünde kora gyermekkori éveiben Miskolc-Vargahegyen nőtt fel testvérével egy fürdőszoba nélküli házban, ahol alkoholista édesanyjuk rendszeresen bántalmazta és megalázta őket. Kisgyermekként rettegve ment haza, előfordult, hogy édesanyja ordítva tépte a haját, ha például nem megfelelő pálinkát hozott haza. A szülők válása után a gyerekek az apjukhoz kerültek, az anya pedig végleg elfordult tőlük, és soha nem bocsátott meg nekik. Tünde szerint a lelki sebei máig nem gyógyultak be teljesen, és az édesanyjával kapcsolatos emlékeit egy „mentális szobába” zárta, amely csak az anya halálával zárulhat be végleg.

Ez az élmény is formálta őt azzá, aki ma – és ezért is vállalhatta be a kellemetlenséget is a megelőzés érdekében. Polgár Tünde fiatalon egészen más világban nőtt fel, mint amilyet ma ismerünk róla. Most pedig nem fél kiállni a kényes témák mellett, ha ezzel másokat óvhat meg attól, amiket ő megtapasztalt az élete során.