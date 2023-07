A legtutibb variációk a lángosra, ha már unod a sajtos-tejfölöst!

Minilángos lilahagyma-lekvárral, kapros-uborkás juhtúróval és sütőben sült lecsóval

Hozzávalók (kb. 16 darabhoz):

A tésztához:

500 g liszt

1 tasak instant élesztő

550 ml olaj + a formázáshoz

1 tk só

A lilahagyma-lekvárhoz:

4 ek barna cukor 600 g lila hagyma

100 ml száraz vörösbor

100 g aszalt szilva

1 csapott tk só

őrölt római kömény

2-3 ek balzsamecet

A lecsóhoz:

1 fej vöröshagyma

4 db paradicsom

150 g koktélparadicsom

1 db zsenge cukkini

1 db t. v. paprika

½-1 db hegyes erős paprika

só

bors

morzsolt kakukkfű

szárított majoránna

olívaolaj

A kapros-uborkás juhtúróhoz:

2 db kígyóuborka

1 csokor kapor

1 db citrom

400 g juhtúró

1 A lisztet keverjük össze az instant élesztővel, 50 ml olajjal és a sóval. Adjunk hozzá kb. 320-350 ml langyos vizet, és dagasszuk közepesen lágy, sima tésztává. Meleg helyen, letakarva kelesszük a duplájára.

2 Azután osszuk a tésztát 16-18 egyenlő részre, formázzunk mindből gombócot, és kelesszük azokat további 30 percig. Ezután olajos kézzel óvatosan húzzuk szét vékonyra a gombócokat (középről haladjunk a szélek felé!). Végül süssük ki a lángosokat a megmaradt, felforrósított olajban.

3 A hagymalekvárhoz lábasban karamellizáljuk a barna cukrot, majd adjuk hozzá a meghámozott, felkarikázott lila hagymát 1 ek vízzel együtt, és állandó kevergetés mellett főzzük addig, amíg a zöldség megpuhul. Ezután öntsük fel a borral, keverjük hozzá az aszalt szilvát, a sót, valamint 1 nagy csipet római köményt, és főzzük sűrűre. Végül adjuk hozzá a balzsamecetet, és főzzük még 5 percig.

4 A lecsóhoz tisztítsuk meg a vöröshagymát, és aprítsuk fel. A paradicsomokat hámozzuk meg, magozzuk ki, a húsukat kockázzuk fel. A megmosott koktélparadicsomot, cukkinit és paprikákat vágjuk falatnyi darabokra. Tegyük tűzálló tálba az előkészített alapanyagokat, és forgassuk össze őket 1-1 nagy csipet sóval, borssal, kakukkfűvel és majoránnával. Locsoljuk meg az egészet egy kevés olívaolajjal, és toljuk a 190 fokos sütőben 25-30 percre.

5 A kapros-uborkás juhtúróhoz keverjük össze a megmosott, apróra kockázott uborkát a finomra aprított kaporral és a citrom kifacsart levével. Morzsoljuk 4 db lángosra a juhtúrót, és szórjuk rá a kapros-uborkás keveréket. A többi lángost tálaljuk a lilahagyma-lekvárral és a csőben sült lecsóval.

Elkészítési idő: 90 perc + kelesztés

Egy darab: 280 kcal/darab

Aki elkészíti és megkóstolja az alábbi receptek alapján készült lángosokat, az biztosan nem vesz többé máshol! Fotó: Pexels

Parasztlángos kolbásszal

Hozzávalók (8-10 darabhoz):

A tésztához:

30 g élesztő

1 teáskanál cukor

200 ml tej

500 g liszt

1 csapott evőkanál só

1 kis csokor újhagyma

1 kis pohár tejföl

100 g trappista sajt

1 evőkanál zsír

A töltelékhez:

1 füstölt parasztkolbász (20-25 dkg)

100 g trappista sajt

1 nagyobb lila hagyma

1 piros kaliforniai paprika

1 kis csokor zeller zöldje

libazsír a tetejére

Elkészítés:

1. Morzsoljuk bele az élesztőt kevés langyos, cukros tejbe, és hagyjuk felhabosodni. Közben szórjuk a lisztet egy tálba szórjuk, keverjük bele a sót, és a kicsire felkarikázott hagymát is. Öntsük rá a felhabosodott élesztőt, a maradék meglangyosított tejet, tejfölt, és szépen dagasszuk ki. 2. Ha már összeállt, rakjuk bele a lereszelt sajtot és a zsírt is, és dagasszuk még pár percig. Formázzunk belőle cipót, takarjuk le, és meleg, huzatmentes helyen hagyjuk állni körülbelül egy órát, ezalatt a duplájára dagad.

3. Amíg kel, készítsük el a tölteléket: reszeljük le a sajtot, karikázzuk fel a kolbászt. Kockázzuk fel a meghámozott lila hagymát és a kicsumázott paprikát, vágjuk finomra a zellerleveleket, majd mindezt keverjük össze.

4. Lisztezett deszkán gyúrjuk át a tésztát, majd tépjünk nagyobb gombócokat belőle. Nyújtsunk belőlük körülbelül egyujjnyi vastag lángosformákat. Egyik felükbe tegyünk egy-két kanálnyi tölteléket, a másik felüket hajtsuk rá, és kézzel csipkedjük össze.

5. Rakjuk át kizsírozott vagy sütőpapírral bélelt tepsire. A tetejüket kenjük meg olvasztott libazsírral. Hagyjuk kelni még 15 percet, majd 180 fokos sütőben süssük meg. Frissen az igazi.

Elkészítési idő: 60 perc+pihentetés

1 adag: 400 kcal

Kefires lángos

Hozzávalók (10-12 darabhoz):

100 ml langyos tej

1 teáskanál cukor

20 g élesztő

500 g liszt

1 kis pohár kefir

2 teáskanál só

2 evőkanál olaj

olaj a sütéshez

tejföl és reszelt sajt a tálaláshoz

Elkészítés:

1. Öntsük egy bögrébe a langyos tejet, szórjuk bele a cukrot, morzsoljuk bele az élesztőt, és hagyjuk állni körülbelül tíz percig, hogy felhabosodjon. 2. Közben a lisztet szórjuk egy nagy tálba, a közepébe vájunk mélyedést. Ide öntsük a szoba-hőmérsékletű kefirt, majd a felfutott élesztőt, és fakanállal keverjük össze. Szórjuk bele a sót is, és dagasszunk belőle közepesen lágy tésztát. Ha szükséges, adjunk hozzá egy kis langyos vizet is. Végül dolgozzuk bele a két evőkanál olajat is.

3. Tegyük jó nagy, erős zacskóba vagy zárható dobozba, és tegyük a hűtőszekrénybe. Sütés előtt szakítsunk le belőle egy-egy darabot. Húzgáljuk tányérnyi körökké, és süssük meg mindkét oldalát bő, forró olajban.

4. Kenjük meg tejföllel, szórjuk meg reszelt sajttal, és tálaljuk azonnal.

Elkészítési idő: 50 perc + kelesztés

1 adag: 330 kcal

Füstölt tarjás minilángos

Hozzávalók (10-12 darabhoz):

6 g élesztő

4 g cukor

400 ml víz

500 g liszt

18 g só

olaj

2 szál újhagyma

400 ml tejföl

1 gerezd fokhagyma

300 g főtt füstölt tarja

Elkészítés:

1. Az élesztőt és a cukrot keverjük el a langyos vízben, majd hagyjuk felfutni. A lisztet keverjük el a sóval, öntsük hozzá a felhabosodott élesztős vizet, és dagasszuk ki. Lágy tésztát fogunk kapni, de nem kell hozzá több lisztet tenni.

2. Takarjuk le, és kelesszük egy órán át langyos helyen. Utána olajos kézzel formázzunk belőle gombócokat, és kelesszük még egy sütőpapíron 40 percig.

3. Ezután ismét olajos kézzel nyújtsuk körlappá a tésztagömböket, és forró olajban mindkét oldalukat süssük ropogósra. Ha kész, fokhagymás tejföllel kenjük le, és tálaljuk újhagymával, tarjaszeletekkel.

Elkészítési idő: 35 perc+kelesztés

Egy adag: 288 kcal

Lángos nyári salátával

Hozzávalók (12 darabhoz):

A tésztához:

250 ml víz

1 teáskanál cukor

25 g élesztő

500 g liszt

1-2 db főtt, áttört krumpli

1 púpos teáskanál só

2 evőkanál libazsír (vagy olaj)

olaj a sütéshez

tejföl

reszelt sajt

A salátához:

1 db kígyóuborka

3-4 db paradicsom

2-3 db paprika

2 lila hagyma

3 evőkanál olívaolaj

1 evőkanál citromlé

só

bors

Elkészítés:

1. Egy kis pohárba öntsünk fél deci langyos vizet, adjuk hozzá a cukrot, morzsoljuk bele az élesztőt, keverjük el, és hagyjuk felfutni. Közben öntsük bele egy nagy tálba a lisztet, adjuk hozzá a langyos áttört krumplit, a sót, két deci langyos vizet. Öntsük rá a felhabosodott élesztőt, és fakanállal vagy kézzel szépen dagasszuk ki. A kezdetben ragacsos tészta a gyúrástól, emelgetéstől szépen kisimul, hólyagosodik. Adjuk hozzá a libazsírt vagy az olajat, és azzal is dagasszuk még egy percig.

2. Takarjuk le, és hagyjuk a duplájára kelni, ez 40-60 perc lesz körülbelül. Ekkor tegyük a hűtőszekrénybe, és ott még legalább egy órát pihentessük. 3. Utána lisztezett deszkán tetszőleges méretű cipókra osszuk, és nyújtsunk belőle fél centi vastag, kerek lapokat nyújtunk. Egy serpenyőbenn forrósítsunk bő olajat, amiben egymás után süssük meg a korongokat.

4. Szedjük papírtörlővel bélelt tálba állítva, így a felesleges zsiradék lecsurog róluk. Még forrón kenjük meg a tejföllel, gazdagon szórjuk meg reszelt sajttal.

5. A salátához a lila hagymát hámozzuk meg, a többi zöldséget mossuk meg, és vágjuk nagyobb darabokra. Az olívaolajat keverjük el a citromlével, sóval, borssal, és locsoljuk meg vele a salátát.

Elkészítési idő: 60 perc+pihentetés

1 adag: 250 kcal