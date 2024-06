Ne dobd ki a cseresznye szárát: csodaszert készíthetsz belőle!

Elindult a cseresznyeszezon, azt viszont kevesen tudják, hogy nemcsak a gyümölcs húsát, de a szárát is hasznosíthatjuk!

Fotó: Pixabay

A cseresznye gazdag A- és C-vitaminban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, így fontos szerepe lehet a betegségmegelőzésben. A gyümölcs kitűnő rostforrás, és emésztést serkentő hatása is ismert, bár éppen emiatt kisgyermekek számára csak kis mennyiségű fogyasztása javasolt. Az édes cseresznyéből ellenállhatatlan desszerteket készíthetünk, de a sütéskor fel nem használt részeit is érdemes megőrizni.

Gyógytea a cseresznyeszárból

Kevesen tudják, de a cseresznye szárából gyógyhatású tea készíthető - írja a mindmegette.hu. Az ital remek víz- és vesekőhajtó, nyákoldó, és köptető hatású, emellett ízületi betegségek gyógyítására is alkalmazható. A cseresznyeszárból készített tea tisztítja az ér- és nyirokrendszert, csökkenti a rossz koleszterin szintjét a vérben, és a szív egészségére is jótékonyan hat. A főzet hólyaggyulladásra, ödémára, reumára és köhögésre is használható.

Vízhajtó hatása miatt tisztítókúrák részeként is fogyasztják. A cseresznye szárából készített teát egy héten keresztül, napi egy csészével kell inni, lehetőleg a reggeli órákban - tanácsolja a portál.