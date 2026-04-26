UFO-kat észleltek a légibázis közelében, formációban érkeztek

Sorra kapkodták elő kameráikat azon UFO-hívők, akik nemrég úgy vélték, hogy idegen űrhajókat láttak az ohiói Wright-Patterson légibázis közelében. Szemtanúk szerint ugyanis villódzó, azonosítatlan, furcsa, fénylő objektumok repültek az égen együttesen, majd hirtelen szétváltak. Hangot nem adtak ki, de olyan mozgásuk volt, amely nem hasonlított som műholdra, sem drónra, sőt igazán semmire...

UFO-t láttak a légibázis közelében

Az április 8-án észlelt jelenséget valaki egész pontosan így írta le:

Mintha ejtőernyősök világító fáklyákkal ereszkedtek volna lefelé.

A Wright–Patterson légibázist gyakran emlegetik az összeesküvés-elméletek hívei a titokzatos 18-as Hangár helyszíneként. Egy titkos részlegként, ahol az amerikai hadsereg földönkívüli anyagokat, köztük a híres 1947-es roswelli incidenshez kapcsolódó törmeléket és testeket tárolt és vizsgált. Habár tény és való, hogy a bázison számos hangár található, amelyeket repülőgépek karbantartására és kutatásra használnak, nincs hiteles bizonyíték arra, hogy létezne az a bizonyos 18-as Hangár is, benne bizarr titkokkal - írja a DailyStar, kiemelve, nem ez az első alkalom, hogy a Wright–Patterson légibázis a hírekbe került mostanában, miután a kutatóbázist korábban vezető vezérőrnagy, William Neil McCasland az év elején hirtelen eltűnt. A 68 éves férfi, aki rendkívüli ismeretekkel rendelkezett az UFO-észlelésekről otthonából távozva tűnt el. Mobiltelefonját hátrahagyta, és feltételezések szerint egészségügyi problémái is voltak.