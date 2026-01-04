A leghátborzongatóbb helyszínek az országban – Itt nemcsak télen dermesztő a hangulat

A borzongás és a kíváncsiság sokszor együtt jár, ezért is imádjuk az elhagyatott házakat és kísértetjárta kastélyokat. Te tudtad, hogy itthon is vannak olyan helyek, amik dermesztő titkokat és félelmetes történeteket őriznek? Ezektől a hátborzongató magyarországi helyszínektől tuti, hogy téged is kiráz majd a hideg!

Fotó: © Wikipédia

A szellemjárta félsziget a Tisza partján.

1. A szegedi Boszorkánysziget

A Boszorkányszigetként keresztelt félszigeten egykor elszabadult a pokol. A 18. században itt zajlottak az ország legkegyetlenebb boszorkányperei. A perek során tucatnyi javasasszonyt és gyógyítónőt végeztek ki a mára nyugalmat árasztó Tisza-parton. Sok szegedi lakos szerint, az áldozatok lelkei nem találtak megnyugvást, ezért még ma is itt bolyonganak.

2. Derenk, a magyarországi kísértetfalu

Derenket a magyarországi lengyelek ma is fontos emlékhelyként tartják számon.

Fotó: Mediaworks

Derenk története egyszerre megható és fájdalmakkal teli. A középkorban épült falu 1720-ban teljesen elnéptelenedett, majd az Esterházyak kezdték betelepíteni górál (lengyel jobbágy) családokkal, akik zárt közösséget alkottak a településen belül. Emléküket még ma is őrzik a régi derenki lakosok leszármazottjainak nyelvi fordulatai. Végül 1943-ban Horthy Miklós, egy medvéskert tervével állt elő. A felhőtlen vadászat érdekében, a környező településekre csábította a lakosságot, és nem sokkal később vagonokkal szállították el a górál lakosságot, Derenk pedig tulajdonképpen megszűnt létezni. Mára a természet visszafoglalta, ami valaha az övé volt, csak romos házak és a múlt kísértő képei maradtak meg.

3. Az elátkozott Fekete-kastély

Nem tudni, hogy a horrortörténetek vagy a fekete ajtók adták-e a Fekete-kastély baljós elnevezését.

Fotó: Vadnai Szabolcs / Mediaworks

A balatonedericsi kísértetkastély már első látásra is baljós hangulatot áraszt. De nemcsak a feketére mázolt hegyes tető és az ablakok adnak okot arra, hogy felálljon az ember hátán a szőr, sötét falai között is rémes árnyak rejlenek:

1912-ben egy féltékenységből elkövetett gyilkosság történt itt.

2 évvel később a kastély tulajdonosa végzett magával.

A következő tulaj követte a sorban, miután feleségét hűtlenségen kapta.

Végül volt még egy férj, aki pontosan ugyanerre a sorsra jutott.

Az özvegy utolsó párja elszökött az örökölt vagyonnal, így kénytelen volt eladni a szellemkastélyt, ami egy kettős ügynök kezébe került. Mielőtt a németek megtudták volna, hogy a tanácsos valójában a szovjetek kezére játszik, öngyilkos lett.

Nem csoda, hogy az átkozott épület azóta is lakatlanul roskadozik a Balaton partján.

+1 Kripta Villa