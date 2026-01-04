SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Fekete kastély egy hátborzongató magyarországi helyszín.

A leghátborzongatóbb helyszínek az országban – Itt nemcsak télen dermesztő a hangulat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 19:15
Eláruljuk, hogy a félelmetes és kísértetjárta helyszínekért nem kell messze utaznod. Ezek a hátborzongató magyarországi helyszínek olyan legendákat őriznek hideg falaik között, amelyek simán versenybe kelhetnének Azkaban legsötétebb folyosóival is. Boszorkányok, átkok és tragikus szerelmek, mutatjuk a hazai horror helyszíneket!
A borzongás és a kíváncsiság sokszor együtt jár, ezért is imádjuk az elhagyatott házakat és kísértetjárta kastélyokat. Te tudtad, hogy itthon is vannak olyan helyek, amik dermesztő titkokat és félelmetes történeteket őriznek? Ezektől a hátborzongató magyarországi helyszínektől tuti, hogy téged is kiráz majd a hideg!

A szegedi boszorkánysziget hátborzongató magyarországi helyszín a Tisza partján.
3+1 hátborzongató magyarországi helyszín, ahova csak a legbátrabbaknak érdemes ellátogatnia.
Fotó: © Wikipédia
  • A szellemjárta félsziget a Tisza partján.
  • A kísértetjárta falu, ahol megállt az idő.
  • Tragédiák sorától roskadozó balatoni kastély.
  • Egy szerelmi drámát őrző kripta.

3+1 hátborzongató magyarországi helyszín: ha egy kis családi borzongásra vágysz

1. A szegedi Boszorkánysziget

A Boszorkányszigetként keresztelt félszigeten egykor elszabadult a pokol. A 18. században itt zajlottak az ország legkegyetlenebb boszorkányperei. A perek során tucatnyi javasasszonyt és gyógyítónőt végeztek ki a mára nyugalmat árasztó Tisza-parton. Sok szegedi lakos szerint, az áldozatok lelkei nem találtak megnyugvást, ezért még ma is itt bolyonganak.

2. Derenk, a magyarországi kísértetfalu

Derenk egy hátborzongató magyarországi helyszín.
Derenket a magyarországi lengyelek ma is fontos emlékhelyként tartják számon.
Fotó:  Mediaworks

Derenk története egyszerre megható és fájdalmakkal teli. A középkorban épült falu 1720-ban teljesen elnéptelenedett, majd az Esterházyak kezdték betelepíteni górál (lengyel jobbágy) családokkal, akik zárt közösséget alkottak a településen belül. Emléküket még ma is őrzik a régi derenki lakosok leszármazottjainak nyelvi fordulatai. Végül 1943-ban Horthy Miklós, egy medvéskert tervével állt elő. A felhőtlen vadászat érdekében, a környező településekre csábította a lakosságot, és nem sokkal később vagonokkal szállították el a górál lakosságot, Derenk pedig tulajdonképpen megszűnt létezni. Mára a természet visszafoglalta, ami valaha az övé volt, csak romos házak és a múlt kísértő képei maradtak meg.

3. Az elátkozott Fekete-kastély 

Balatonedericsi Fekete-kastély hátborzongató magyarországi helyszíne.
Nem tudni, hogy a horrortörténetek vagy a fekete ajtók adták-e a Fekete-kastély baljós elnevezését.
Fotó: Vadnai Szabolcs /  Mediaworks

A balatonedericsi kísértetkastély már első látásra is baljós hangulatot áraszt. De nemcsak a feketére mázolt hegyes tető és az ablakok adnak okot arra, hogy felálljon az ember hátán a szőr, sötét falai között is rémes árnyak rejlenek:

  • 1912-ben egy féltékenységből elkövetett gyilkosság történt itt.
  • 2 évvel később a kastély tulajdonosa végzett magával.
  • A következő tulaj követte a sorban, miután feleségét hűtlenségen kapta.
  • Végül volt még egy férj, aki pontosan ugyanerre a sorsra jutott.

Az özvegy utolsó párja elszökött az örökölt vagyonnal, így kénytelen volt eladni a szellemkastélyt, ami egy kettős ügynök kezébe került. Mielőtt a németek megtudták volna, hogy a tanácsos valójában a szovjetek kezére játszik, öngyilkos lett.

Nem csoda, hogy az átkozott épület azóta is lakatlanul roskadozik a Balaton partján.

+1 Kripta Villa

A fonyódi Kripta Villa épülete egy hátborzongató magyarországi helyszín.
A fonyódi Kripta Villát az örök szerelem házaként tartják számon.
Fotó:  Mediaworks

Szintén a magyarországi tengerhez kapcsolódik egy másik szerelmi tragédia története is. Abrudbányai-Rédiger Ödön életét meghatározta a fiatalon elvesztett szerelme, Magdus. Az özvegy új otthonra lelt Fonyódon, ahol villát építtetett, amelynek alsó szintjén külön szobát rendezett be elhunyt felesége maradványainak.

Ma egy lélegzetelállító szobor állít emléket a pár szerelmének. A legenda szerint, aki egyszer ellátogat a hátborzongató magyarországi helyszínre és a nászágyat mintázó szobor felett megfogja párja kezét, annak szerelme örökké tart majd, pont úgy mint Ödöné.

Ebben a videóban bepillantást nyerhetsz az örök szerelem házába:

