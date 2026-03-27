Bizarr csápos valamit kapott lencsevégre a NASA űrhajósa

A NASA űrhajósa egy bizarr csápos jelenségről osztott meg képet - ezt a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) termesztették.

Űrkertet készített a NASA űrhajósa

A NASA űrhajósának kísérlete

Don Pettit a képet a 72-es expedíció alatt készítette, amely 2024. szeptember 3-tól 2025. április 18-ig tartott. Ezen egy tojás alakú dolog látható, amelynek aljából bizarr, csápszerű dolgok nőnek ki.

A nyilvánosság rémülve reagált a képre, többen azt mondták, el kellene égetni, míg sokan azt hitték, valami épp a tojásból kel ki. Az igazság azonban az, hogy a lencsevégre kapott tárgy nem más, mint egy krumpli.

Spudnik-1, egy keringő krumpli az Űrállomáson!

- magyarázta Pettit.

Elmondta, krumplikat vitt magával a küldetésre, hogy egy űrkertet hozhasson létre - ezt teljesen hobbiszerűen, a munkája mellett tette. A képen egy lilakrumplit lehet látni, amely egy tépőzáras horoggal van rögzítve az improvizált, termesztőlámpás terráriumban.

A burgonya az egyik leghatékonyabb növény az ehető tápanyagok tekintetében a teljes növényi tömeghez (beleértve a gyökereket is) viszonyítva

- írta Pettit.

Andy Weir író A marslakó című könyvében és az abból készült filmben is említette, hogy a burgonyának helye lesz a jövőbeli űrkutatásban - innen inspirálódott az űrhajós. Egy érdeklődő megkérdezte, hogyan viszonyul munkája a földi burgonyatermesztéshez.

A gyökerek gravitáció hiányában minden irányba növekednének, és az összes növény, amit valaha is termesztettem az űrben, sokkal lassabban nőtt, mint a Földön

- válaszolta az űrhajós.

A mai napig az űrhajósok hatalmas választékot termesztettek gyümölcsökből, zöldségekből és még virágokból is az ISS-en. A NASA elmondása szerint a Kennedy Űrközpontban dolgozó csapatuk tervei szerint a jövőben több terményt, például paradicsomot és paprikát fognak termeszteni - írja a Daily Mail.