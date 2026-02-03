Újra felbukkant a 3I/Atlas földönkívüli üstökös

A 3I/Atlas névre keresztelt üstökös az élet építőköveinek kibocsátása közben került újra a radarra. Tavaly decemberben a Földhöz legközelebb levő üstökösből szerves molekulákat láttak kiáramolni, köztük metanolt, cianidot és metánt.

Újra megjelent a 3I/Atlas? freepik.com

Megjelent a 3I/Atlas üstökös

A NASA SPHEREX teleszkópja azonosította be a nyomában felbukkanó életadó anyagot, amelyet egy Harvard professzor földönkívüli űrhajónak nevezett.

Ez Avi Loeb elméleti fizikusnak további bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy ez az üstökös idegen űrhajóról vagy földönkívüli bolygóról származik.

A NASA azonban tisztázta, hogy bár a kibocsátott anyag fontos a Földön zajló biológiai folyamatokhoz, de űrben zajló nem biológiai folyamatok része is lehet. Ez azt jelenti, hogy nem lehet idegen űrhajó.

A 3I/Atlas űrteleszkóp fényereje is megnövekedett, két hónappal azután, hogy elhaladt a Nap mellett. Ez a jelenség akkor fordul elő, ha a mélyűrből érkező megfagyott üstökös felmelegszik, ha közeledik a Naphoz. Az űrkőzeten lévő jég szilárd gázzá alakul, és légkört képez az üstökös magja körül.

A 3I/ATLAS üstökös 2025 decemberében, a Naphoz közeli elhaladása után teljes erővel tört ki az űrbe, aminek következtében jelentősen kifényesedett. Még a vízjég is gyorsan gázzá szublimált a bolygóközi térben

- mondta a Daily Star szerint a NASA tudósa Carey Lisse.

Korábban egy tanulmány szerint, ahol Loeb professzor társszerzőként volt jelen, a 3I/Atlas idegen űrhajó, és figyelmeztetett, hogy az emberiségnek fel kell készülnie. Azt írta, hogy a következmények potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberek és a Föld számára.