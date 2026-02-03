Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újra felbukkant a 3I/Atlas földönkívüli üstökös

földönkívüli
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 19:00
űrhajóüstökösjelenlét
Különös jelet adott magáról. Újra a radaron a 3I/Atlas?

A 3I/Atlas névre keresztelt üstökös az élet építőköveinek kibocsátása közben került újra a radarra. Tavaly decemberben a Földhöz legközelebb levő üstökösből szerves molekulákat láttak kiáramolni, köztük metanolt, cianidot és metánt.

3I/Atlas
Újra megjelent a 3I/Atlas? freepik.com

Megjelent a 3I/Atlas üstökös

A NASA SPHEREX teleszkópja azonosította be a nyomában felbukkanó életadó anyagot, amelyet egy Harvard professzor földönkívüli űrhajónak nevezett.

Ez Avi Loeb elméleti fizikusnak további bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy ez az üstökös idegen űrhajóról vagy földönkívüli bolygóról származik.

A NASA azonban tisztázta, hogy bár a kibocsátott anyag fontos a Földön zajló biológiai folyamatokhoz, de űrben zajló nem biológiai folyamatok része is lehet. Ez azt jelenti, hogy nem lehet idegen űrhajó.

A 3I/Atlas űrteleszkóp fényereje is megnövekedett, két hónappal azután, hogy elhaladt a Nap mellett. Ez a jelenség akkor fordul elő, ha a mélyűrből érkező megfagyott üstökös felmelegszik, ha közeledik a Naphoz. Az űrkőzeten lévő jég szilárd gázzá alakul, és légkört képez az üstökös magja körül.

A 3I/ATLAS üstökös 2025 decemberében, a Naphoz közeli elhaladása után teljes erővel tört ki az űrbe, aminek következtében jelentősen kifényesedett. Még a vízjég is gyorsan gázzá szublimált a bolygóközi térben

- mondta a Daily Star szerint a NASA tudósa Carey Lisse.

Korábban egy tanulmány szerint, ahol Loeb professzor társszerzőként volt jelen, a 3I/Atlas idegen űrhajó, és figyelmeztetett, hogy az emberiségnek fel kell készülnie. Azt írta, hogy a következmények potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberek és a Föld számára.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu