Teljes döbbenet a múzeumban: földönkívüli lény lábszárcsontját foglalta le a hatóság

Manapság már nem az a kérdés, hogy ki hisz a földönkívüliek létezésében, hanem az, hogy ki nem? Nemrég egy UFO landolt egy család kertjében, másutt pedig azt szúrták ki, hogy fényes nappal szállítanak UFO-roncsokat az autópályán. Egy fiú arról számolt be, hogy maradandó károsodást okozott neki egy földönkívüli, a világ több pontján pedig narancssárga fényeket szúrtak ki. Mostanság tehát már nem is az a kérdés, hogy eljöttek-e hozzánk az idegenek, hanem az, hogy vajon mikor szeretnék végrehajtani a terveiket. A hatóság kétségbeeséséből is egyre inkább az derül ki, hogy komoly a baj.

Egyre több a földönkívüli / Fotó: Pixabay

Dél-Amerikában egyre több az UFO-észlelés, ráadásul sorra kerülnek elő olyan leletek, amelyek azt bizonyítják, hogy az idegenek már ősidők óta jelen vannak. Hatalmas botrányt robbantott ki, hogy Mexikóban a Parlament előtt mutattak be néhány földönkívüli múmiát, amelyeket egy perui barlangban találtak. Ezt követően több múmia is előkerült. Az UFO-hívők Mekkája azonban Buenos Airesben van, ahol UFO-múzeumot üzemeltetnek.

Mysterious 'mummy's foot' belonging to 'alien' discovered after UFO museum raid https://t.co/7VaPX4JIIm — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) April 30, 2024

Ebben a múzeumban számos leletnek lehetünk szemtanúi. Vannak itt holttestek maradványai, csontok, illetve űrhajókról alkatrészek. Évről évre egyre több embert érdekel, most azonban valami olyasmit is találtak, ami kiakasztotta a hatóságot. Egy földönkívüli lény frissen talált lábszárcsontját állították ki, amikor pedig ezt megneszelte az Interpol, azonnali razziát csaptak, és számos relikviát elkoboztak. Arra hivatkoztak, hogy nemzetközi egyezményt szegtek a csont kiállításával, a múzeumot üzemeltetők azonban ezt tagadják, és úgy gondolják, hogy a hatóság továbbra is rejtegetni kívánja az emberek előtt az igazságot - írja a Mirror.