UFO pánik: leálltak a mobilok Texasban – a hadsereg is megszólalt

Széles körű mobil- és GPS-zavarokra figyelmeztették a texasi lakosokat, miután az amerikai hadsereg drónellenes rendszerek tesztelésébe kezdett Fort Hood térségében. A bejelentés különösen érzékeny időszakban érkezett, alig néhány nappal azután, hogy El Paso légterét „különleges biztonsági okokból” lezárták. Sokan UFO-ra gyanakodnak.

UFO-t láttak Texasban

Fotó: Fer Gregory

UFO miatt magyarázkodik a katonaság

A katonai személyzet február 2-án indította el a teszteket, amelyek péntek és szombat délelőttönként folytatódnak egészen február 27-ig, az utolsó szakasz február 23. és 27. között zajlik. A hatóságok szerint az úgynevezett GPS-interferencia tesztek során szándékosan hoznak létre GPS-mentes vagy gyengített jelű környezetet, hogy felmérjék, miként teljesítenek a rendszerek blokkolt vagy megbízhatatlan jel esetén.

Az érintett terület több mint 190 mérföld széles zónát fed le, és olyan nagyvárosokat is magában foglal, mint Dallas, Houston, San Antonio, sőt egészen Oklahoma Cityig terjed. A zavarok hatással lehetnek repülőgépekre, drónokra, autókra, mobiltelefonokra, tabletekre és egyéb GPS-alapú eszközökre, bár nem minden rendszer érintett egyformán.

A tesztek időzítése azért is keltett feltűnést, mert február 10-én késő este az FAA lezárta El Paso légterének egy részét. A lezárás kezdetben tíz napra szólt, és a mexikói határ közelében mintegy tíz mérföld széles területet érintett a földtől 18 ezer láb (5 ezer méter) magasságig. A riasztást végül gyorsan visszavonták. A Fehér Ház először azt közölte, hogy egy mexikói kartell drónját semmisítették meg, majd később azt állították, hogy egy nagy teljesítményű lézerrel egy egyszerű parti léggömböt találtak el.

Mindeközben az Enigma nevű, közösségi UFO-bejelentő platformon több szemtanú is furcsa objektumokról számolt be az El Paso térségében, köztük lebegő gömbökről és egy nagy, több kisebb tárgyat „kiengedő” alakzatról. A felvételeket sokan vitatták, mivel a képek elmosódottak voltak, így egyértelmű azonosítás nem történt. A hivatalos álláspont szerint azonban a mostani zavarokat kizárólag a hadsereg előre tervezett GPS-interferencia tesztjei okozzák, írja a Daily Mail.