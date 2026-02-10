Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szívszaggató, telefonjának koordinátái segítségével találtak rá az apuka holttestére

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 21:30
Az apuka felesége nyomozta le utolsó tartózkodási helyét. A hatóságoknak fogalmuk sincs, hogyan került a férfi a szemétpréselőbe.
Egy szemétpréselőben találtak rá az ohiói apukára telefonja helyzetmeghatározójának köszönhetően.

Szemétpréselőben találtak rá Andrew Strand holttestére
Felesége segített rátalálni az áldozatra: nem tudni, hogy került a szemétpréselőbe

A 34 éves Andrew Strand február 4-én tűnt el brunswicki otthonából. Aznap este felesége hívta fel a rendőrséget, miután nem érte el és aggódni kezdett érte. A keresés azonnal megindult, és John Cole, a Shaker Heights-i rendőrparancsnok szerint a feleség segítségének köszönhetően találták meg az apukát.

Andrew telefonjának GPS-jeleit követve a feleség egy CVS-nél (amerikai drogéria) állapította meg az utolsó jeleket, a rendőrség pedig ennek térségében kezdett kutatni. A kétgyermekes apuka holttestét egy hulladékprésben találták meg, azt azonban nem tudni, hogyan került oda.

A rendőrparancsnok részvétét fejezte ki a családnak, és elmondta, hogy az ügyben nyomozás indult. Jelenleg a Cuyahoga megyei orvosszakértő próbálja megállapítani a halál okát.

Andrew autószerelőként dolgozott saját cégében, és a temetkezési költségek fedezésére indított adománygyűjtő oldalon így jellemezte őt a családja:

Szeretetteljes, elkötelezett apa volt, fia jégkorong és baseballcsapatait edzette. Szerette támogatni lányát a táncban és a tornában is. Felesége és gyermekei álltak élete középpontjában…

A megrázó haláleset nyomozásában a CVS is együttműködik a hatóságokkal -írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
