Szívszaggató, telefonjának koordinátái segítségével találtak rá az apuka holttestére

Egy szemétpréselőben találtak rá az ohiói apukára telefonja helyzetmeghatározójának köszönhetően.

Szemétpréselőben találtak rá Andrew Strand holttestére (fotó: GoFundMe)

Felesége segített rátalálni az áldozatra: nem tudni, hogy került a szemétpréselőbe

A 34 éves Andrew Strand február 4-én tűnt el brunswicki otthonából. Aznap este felesége hívta fel a rendőrséget, miután nem érte el és aggódni kezdett érte. A keresés azonnal megindult, és John Cole, a Shaker Heights-i rendőrparancsnok szerint a feleség segítségének köszönhetően találták meg az apukát.

Andrew telefonjának GPS-jeleit követve a feleség egy CVS-nél (amerikai drogéria) állapította meg az utolsó jeleket, a rendőrség pedig ennek térségében kezdett kutatni. A kétgyermekes apuka holttestét egy hulladékprésben találták meg, azt azonban nem tudni, hogyan került oda.

A rendőrparancsnok részvétét fejezte ki a családnak, és elmondta, hogy az ügyben nyomozás indult. Jelenleg a Cuyahoga megyei orvosszakértő próbálja megállapítani a halál okát.

Andrew autószerelőként dolgozott saját cégében, és a temetkezési költségek fedezésére indított adománygyűjtő oldalon így jellemezte őt a családja:

Szeretetteljes, elkötelezett apa volt, fia jégkorong és baseballcsapatait edzette. Szerette támogatni lányát a táncban és a tornában is. Felesége és gyermekei álltak élete középpontjában…

A megrázó haláleset nyomozásában a CVS is együttműködik a hatóságokkal -írja a People.