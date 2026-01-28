Az anya videón örökítette meg az 5 éves kislánya szívszorító kérdését – így él együtt a halálos betegséggel

Egyetlen mondat is elég volt ahhoz, hogy Maygen Steed szíve darabokra törjön. Az édesanya nemrég egy videót osztott meg a TikTokon, amelyben ötéves kislánya, Paisley a hátsó ülésről megszólalva olyan kérdést tesz fel, amelyet egyetlen szülő sem szeretne hallani.

Cukorbeteg a kislány.

A kislány fájdalmas kérdése

Amikor felnövök, és anyuka leszek, akkor is cukorbeteg leszek?

– kérdezte Paisley, a felvétel villámgyorsan terjedni kezdett, több mint 550 ezer megtekintést ért el, és emberek százezreit érintette meg világszerte.

Paisley még alig volt totyogó, amikor 2022 decemberében az édesanyja észrevette, hogy valami nagyon nincs rendben. Bár a kislány sok folyadékot ivott, mégis kiszáradás jeleit mutatta, feltűnően levert volt, és alig tudta felemelni a fejét.

Maygen Steed elmondása szerint karjaiban tartotta gyermekét, miközben férje a legközelebbi sürgősségire vezette őket. A kórházban azonnal közbeléptek, majd mentőhelikopterrel egy dallasi gyermekkórházba szállították a kislányt. Ott derült ki az igazság: Paisley vércukorszintje meghaladta a 600-at, a HbA1c-értéke pedig 12,8 százalék volt. A diagnózis diabéteszes ketoacidózis – egy életveszélyes állapot, amely a fel nem ismert 1-es típusú cukorbetegség következménye lehet.

Az orvosok egyenesen kimondták: ha a család egy kicsit is tovább vár, Paisley már nem élne. Azóta a család megtanult együtt élni az 1-es típusú cukorbetegséggel, de a lelki terhek nem lettek kisebbek. Maygen elmondása szerint a diagnózis napja máig visszatérő rémálom számára. A legfájdalmasabb pillanat azonban az volt, amikor a kislánya maga kérdezett rá a jövőjére.

Egy ötéves gyereknek nem lenne szabad azon gondolkodnia, hogy egy krónikus betegséggel kell-e majd együtt élnie akkor is, amikor felnő

– mondta az édesanya, a People magazinnak.