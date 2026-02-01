Titkos UFO-labort fedeztek fel, a helyiek mégis valami sokkal rosszabbtól tartanak

Egy titokzatos brit katonai létesítmény közelében élők szerint különös zajok, rejtélyes fények és megmagyarázhatatlan jelenségek zavarják meg az éjszakáikat – a mindennapjaikat azonban nem az állítólagos földönkívüliek vagy az UFO-k, hanem egy sokkal földhözragadtabb probléma keseríti meg igazán.

UFO a láthatáron

A Wiltshire megyében található Porton Down, az Egyesült Királyság egyik legszigorúbban őrzött kutatólaborja már évtizedek óta a találgatások középpontjában áll. Bár a brit kormány tavaly hivatalosan is cáfolta, hogy a létesítményben valaha földönkívüli testeket tároltak volna, a környező falvak lakóit ez nem győzte meg.

A környéken élők közül többen arról számoltak be, hogy rendszeresen hallanak hangos dörrenéseket az éjszaka közepén. Egy helyi gazda szerint hetente legalább egyszer olyan zajokra ébred, mintha robbanás történt volna, mindig a hajnali órákban, mindenféle magyarázat nélkül. Mások az égen feltűnő különös fényekről beszélnek. Egy kétgyermekes édesanya elmondása szerint többször látott kör alakú, fénygyűrűs objektumot lebegni a bázis felett, amely rövid idő után nyomtalanul eltűnt. Bár maga sem volt biztos benne, hogy földönkívüliekről lehetett szó, szerinte valami szokatlan mindenképp történik.

Ezeknél a rejtélyeknél azonban sokkal nagyobb problémát jelent a mindennapi közlekedés. A Porton Down körüli településeken élők szerint a laborhoz tartó dolgozók autói és teherjárművei reggelente és délutánonként teljesen megbénítják a forgalmat. A helyzet akkor vált igazán súlyossá, amikor a létesítmény egyik bejáratát ideiglenesen lezárták, így a forgalom jelentős része egyetlen szűk úton halad keresztül a falvakon. A lakók szerint ez rendszeres konfliktusokhoz, veszélyes helyzetekhez és az utak állapotának gyors leromlásához vezet.

Egy nyugdíjas férfi arról beszélt, hogy végül azért döntött a költözés mellett, mert a háza falai is beleremegtek az állandó járműforgalomba. Mások egy elkerülő út megépítését sürgetik, ám eddig nem kaptak a választ kéréseikre - tudta meg a Sun.