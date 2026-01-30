Sokkot kaptak a szemtanúk: a semmiből bukkant elő a különös alakú UFO

Döbbenet lett úrrá a szemtanúkon, miután egy repülő csészealjat pillantottak meg, a múlt hétvége folyamán. A feltételezett UFO-t – amely Chilében szelte keresztül az égboltot –, egy fotósorozaton is sikerült rögzíteni. A helyi média jelentése szerint az észlelés még szombaton történt Curarrehue városában, mialatt több lakos is összegyűlt a közösség egy rekreációs területén, majd hirtelen mind lefagytak, mikor valami egészen különösre: egy repülő csészealjra lettek figyelmesek az égen.

Sokkot kaptak a helyiek, amikor váratlanul felbukkant az UFO / Fotó: Kuznetsov Alexey / Shutterstock

UFO bukkant fel a helyiek feje felett Chilében

A különös formájú anomália miatti megdöbbenést tovább fokozta az, ahogy az objektum meglehetősen gyorsan és szokatlan módon suhant át az égbolton, mielőtt – ugyanolyan váratlanul, mint ahogy felbukkant –, nyoma veszett volna. Az egyik szemtanúnak azonban sikerült néhány fotót készítenie az UFO-nak hitt jelenségről: ezek közül az egyik felvételen az látható, amint az objektumot egy erős fény takarja el, ami arra utal, hogy a tárgy fémből készülhetett, és visszaverte a napot.

Miután a fényképek felkerültek a helyi közösségi médiába, futótűzként terjedtek el, valamint – ahogy az az ilyen észleléseknél lenni szokott –, hatalmas vitához is vezettek, azzal kapcsolatban, hogy pontosan mit is sikerült megörökíteni. Míg egyesek úgy vélekedtek, az objektum valószínűleg egy földönkívüli űrhajó lehet, addig a szkeptikus szemlélők arra jutottak, bizonyára egy teljesen hétköznapi tárgy, például egy drón bukkant csak fel a bámészkodók feje felett – írja a Coast to Coast.

Te mit gondolsz?