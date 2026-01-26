„Egy percre meghaltam a szülés után: ezt láttam és éreztem odaát”

Egy édesanya megrázó részletességgel mesélte el, mi történt vele azután, hogy világra hozta második gyermekét – és hogyan állt meg egy percre a szíve. Hannah története nemcsak az orvosokat, hanem a közvéleményt is sokkolta.

Az édesanya megjárta túlvilágot

Fotó: Pexels

Az édesanya ezt látta odaát

A kétgyermekes, otthon maradó édesanya a terhesség 36. hetében indult be természetes úton a szülés. Babáját már a születése előtt bélrendszeri elzáródással diagnosztizálták, ezért a szülés egy gyermekkórházban zajlott, ahol az újszülöttet azonnal műteni kellett. Hannahnál mindkét terhességnél intrauterin növekedési elmaradást állapítottak meg, így gyermekei az átlagosnál kisebb súllyal jöttek világra.

A szülést követően órákig úgy tűnt, minden rendben van, ám tíz órával később erős görcsök és szokatlanul nagy véralvadékok jelentkeztek. Hannah azonnal szólt az ápolóknak, ám röviddel később elviselhetetlen fájdalom és hatalmas vérveszteség lépett fel, ezért sürgősen visszaszállították a szülészeti osztályra.

Az ultrahang szerint visszamaradt méhlepény okozta a problémát, amelyet eltávolítottak, ám a vérzés nem szűnt meg. Hannah ekkor már azt érezte, hogy valami nagyon nincs rendben. Hirtelen orvosok és nővérek tömege rohant a kórterembe, a helyzet kaotikussá vált, majd minden elhomályosult.

A nő elmondása szerint ekkor kívülről látta a kórtermet, mintha a plafon felől nézne le. Egy vakító, fehér fény jelent meg, és mindent elsöprő békeérzet kerítette hatalmába – ugyanakkor mély szomorúságot érzett amiatt, hogy tudta, többé nem láthatja gyermekeit. Orvosai szerint Hannah körülbelül egy percre klinikailag halott volt.

Végül hirtelen tért magához, majd több vérátömlesztést kapott. Bár az életét sikerült megmenteni, az eset örökre megváltoztatta. Hannah bevallotta: mindig is szeretett volna három gyermeket, ám a halálközeli élmény után retteg attól, hogy egy újabb terhesség az életébe kerülhet, írja a Mirror.