„Meghaltam a mentőautóban, és hihetetlen dolgot láttam – azóta már nem félek a haláltól”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 06:00
A nő ezt látta odaát. A halál mindent megváltoztatott.
Lorna Harris, az 52 éves, kent-i Whitstable-ben élő PR-igazgató azt állítja, hogy egy 2023 nyarán átélt halálközeli élmény örökre megváltoztatta a halálhoz való viszonyát. A nő hajnalban ébredt fel erős, „összepréselő” mellkasi fájdalomra, és alig kapott levegőt. Leesett az ágyról, de sikerült felhívnia a segélyhívót, majd kivánszorgott a bejárati ajtóig, hogy beengedje a mentősöket.

A halál után különös élménye volt a nőnek.
Fotó: sfam_photo /  Shutterstock 

Ezt látta a halál után a nő

Az EKG-vizsgálat után közölték vele, hogy szívproblémája van, és azonnal kórházba szállították. Lorna szerint ekkor különös élményt élt át: gyönyörű, csillogó fehér fény vette körül, és felülről látta önmagát, ahogy a mentőből a kórház folyosóján tolják végig. 

Elmondása szerint látta, ahogy egy orvos újraélesztést végez rajta, majd egy sebész érkezik, színes kendővel a fején és Vans cipőben. Azt is állítja, hallotta, amint a sebész megemlíti a rózsaszín pizsamanadrágját, és utasítja a nővért, hogy csomagolják el számára. Ezután minden elsötétült, és a „valaha átélt legbékésebb álomba” süllyedt. Úgy érezte, tudatában van annak, hogy meghalt, mégis teljes nyugalmat tapasztalt, írja a Mirror.

Később a kardiológiai osztályon tért magához. Jelentős szívrohamot kapott, két alkalommal is leállt a szíve, és vérrögöt távolítottak el a szívéből. Egy kardiológus a közeli halálélményeket „az egyik utolsó nagy rejtélynek” nevezte, hozzátéve, hogy hasonló beszámolókat gyakran hallanak betegektől.

Hónapokkal később egy ismerőse megerősítette, hogy a műtétet végző sebész valóban színes kendőt és jellegzetes cipőt visel. 

Lorna azóta nyíltan elmondja:

„Meghaltam a mentőautóban, és hihetetlen dolgot láttam – azóta már nem félek a haláltól”

 

 

