Valóban léteztek óriások? - Egy rég elveszett egyiptomi tekercs nagy vitát robbantott ki

Egy, a British Museum gyűjteményében őrzött ókori egyiptomi papirusz talán a Biblia egyik levitatottabb állítására adhat választ. A 3300 éves dokumentum, amely Anastasi I néven ismert, olyan bizonyítékot rejthet, ami igazolhatná az óriások létezését.

Egy papirusz igazolhatja az óriások létezését. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Több mint 2 méter magas emberekről számol be a dokumentum

A papirusz 1839 óta van a múzeum gyűjteményében, és nemrégiben újra felbukkant az Associates for Biblical Research oldalon, és egy hatalmas vitát robbantott ki a bibliai beszámolókkal való lehetséges kapcsolatai miatt.

A papirusz a shosu néppel való találkozásokat írja le, akik állítólag négy vagy öt könyök magasak, vagyis akár két és fél méter magasak is lehettek. Egy egyiptomi könyök nagyjából 50 centiméter hosszú volt, ami azt jelenti, hogy a shosu a kor legtöbb emberénél magasabb lehetett, és így jogosan lehet arra következtetni, hogy ők valóban óriások voltak. Az elmélet támogatói szerint a szöveg ritka, nem bibliai bizonyítékokat szolgáltat az Ószövetség óriásokról szóló beszámolóira.

Gúnyolódó levél vagy valódi óriások?

A tudósok megjegyezték, hogy a papirusz valószínűleg Egyiptom Újbirodalom korából, nagyjából a Kr. e. 13. századból származik, történelmi kontextust adva ezekhez a találkozásokhoz. Mindezek ellenére a kritikusok azzal érvelnek, hogy a szöveg egy szatirikus levél Hori írnoktól egy másik írnoknak, Amenemopéhoz, amelyben gúnyolja a földrajzi, katonai stratégiai és logisztikai ismereteinek hiányát.

A Biblia számos része ír le egész fajokat vagy törzseket, amelyek kivételesen nagy emberek voltak.

Óriások éltek a földön azokban a napokban; és azután is, amikor Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, azok lettek a régi idők hatalmas emberei, híres emberek.

- olvasható a Teremtés könyvének 6. fejezetében.

Az ebben a részben használt héber szót, a nefilimet, általában óriásoknak vagy elesetteknek fordítják. A bibliai hagyomány szerint a nefilimeket elpusztította az özönvíz, bár későbbi szövegek leírják, hogy leszármazottaik a jövő generációiban jelentek meg.