Valóban léteztek óriások? - Egy rég elveszett egyiptomi tekercs nagy vitát robbantott ki

Egy, a British Museum gyűjteményében őrzött ókori egyiptomi papirusz talán a Biblia egyik levitatottabb állítására adhat választ. A 3300 éves dokumentum, amely Anastasi I néven ismert, olyan bizonyítékot rejthet, ami igazolhatná az óriások létezését.
A papirusz 1839 óta van a múzeum gyűjteményében, és nemrégiben újra felbukkant az Associates for Biblical Research oldalon, és egy hatalmas vitát robbantott ki a bibliai beszámolókkal való lehetséges kapcsolatai miatt.
A papirusz a shosu néppel való találkozásokat írja le, akik állítólag négy vagy öt könyök magasak, vagyis akár két és fél méter magasak is lehettek. Egy egyiptomi könyök nagyjából 50 centiméter hosszú volt, ami azt jelenti, hogy a shosu a kor legtöbb emberénél magasabb lehetett, és így jogosan lehet arra következtetni, hogy ők valóban óriások voltak. Az elmélet támogatói szerint a szöveg ritka, nem bibliai bizonyítékokat szolgáltat az Ószövetség óriásokról szóló beszámolóira.
A tudósok megjegyezték, hogy a papirusz valószínűleg Egyiptom Újbirodalom korából, nagyjából a Kr. e. 13. századból származik, történelmi kontextust adva ezekhez a találkozásokhoz. Mindezek ellenére a kritikusok azzal érvelnek, hogy a szöveg egy szatirikus levél Hori írnoktól egy másik írnoknak, Amenemopéhoz, amelyben gúnyolja a földrajzi, katonai stratégiai és logisztikai ismereteinek hiányát.
A Biblia számos része ír le egész fajokat vagy törzseket, amelyek kivételesen nagy emberek voltak.
Óriások éltek a földön azokban a napokban; és azután is, amikor Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, azok lettek a régi idők hatalmas emberei, híres emberek.
- olvasható a Teremtés könyvének 6. fejezetében.
Az ebben a részben használt héber szót, a nefilimet, általában óriásoknak vagy elesetteknek fordítják. A bibliai hagyomány szerint a nefilimeket elpusztította az özönvíz, bár későbbi szövegek leírják, hogy leszármazottaik a jövő generációiban jelentek meg.
Az óriások elméletének támogatói azzal érvelnek, hogy az Anastasi I papirusz a Biblián kívül is bizonyítékot szolgáltat arra, hogy ilyen emberek létezhettek.
A papiruszt Giovanni d'Anastasi kereskedő árulta, és egy írnok leveleként íródott. A szövegben Hori író egy keskeny hegyi hágó mentén leselkedő veszélyre figyelmeztet.
A keskeny szorost ellepték a bokrok alatt megbúvó shosu népek; némelyikük négy vagy öt könyök magas, tetőtől talpig, vad arcú, szívük nem szelíd, és nem hallgatnak a hízelgésre. Egyedül vagy, nincs veled segítő, nincs mögötted hadsereg.
- olvasható a papiruszban.
Míg egyesek szerint ez arra utalhat, hogy a shosu nép meglepően magas volt, addig a szakértők megjegyezték, hogy a történészek széles körben úgy értelmezik, hogy egy nomád csoport volt Levantéban, ami arra utal, hogy a papirusz inkább katonai megfigyeléseket tükrözhet, mintsem természetfeletti óriások létezését - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.