Volt élet a Marson? Új bizonyítékot találtak a kutatók

A Mars felszínén található apró, halvány kőzetek talán a legerősebb bizonyítékot hordozzák arra, hogy a Vörös Bolygó egykor jóval nedvesebb – és potenciálisan élhetőbb – volt, mint napjainkban.

Hatalmas felfedezést tettek a Marson Fotó: Unsplash

Trópusi jellegű éghajlat uralhatta a Marsot

A NASA Perseverance marsjárója a Jezero-kráterben található szokatlan köveket kaolinit agyagként, egy fehér, alumíniumban gazdag ásványként azonosította. A Földön ez az ásvány jellemzően csak több millió évnyi tartós esőzés után alakul ki meleg, párás környezetben.

A Communications Earth & Environment című folyóiratban ezen a héten megjelent tanulmányban részletezett felfedezés arra utal, hogy a Mars egyes részein egykor trópusi jellegű éghajlat uralkodhatott, heves, tartós esőzéssel.

Briony Horgan, a Purdue Egyetem bolygótudományi professzora és a Perseverance-misszió hosszú távú tervezője szerint a bolygót valószínűleg egykor heves esőzések és nedves éghajlat jellemezte.

A Mars más területein található hasonló kőzetek valószínűleg a legjelentősebbek, amit az űrből eddig megfigyeltünk, mivel kialakulásuk rendkívül ritka. Olyan mennyiségű vízre van szükség, hogy ezek egy ősi, melegebb és nedvesebb éghajlat bizonyítékai lehetnek, ahol évmilliókon át esett az eső

Adrian Broz, a Purdue Egyetem posztdoktori kutatója és a tanulmány vezető szerzője szerint a minták összehasonlítva a földi kőzetekkel érdekes eredményt mutatnak.

A Földön a kaolinit az esőerdőkben gyakori, ahol az állandó, intenzív esőzések hosszú idő alatt kimosnak a kőzetekből más ásványokat. Emiatt, ha kaolinitet találunk egy kopár, hideg bolygón, például a Marson, az azt jelzi, hogy valaha ott jóval több víz lehetett, mint napjainkban

A Jezero-kráterben régen hatalmas tó volt, amely régóta a Mars lakhatóságát vizsgáló tudósok figyelmének középpontjában áll. A víz jelenléte központi szerepet játszik az élet utáni kutatásban, mivel minden ismert élet ettől függ - írja a DailyExpress.