A NASA űrhajósai 50 év után ismét a Hold felé tartanak

Több mint 50 év telt el azóta, hogy az emberek a Holdra szálltak. Most a NASA űrhajósai ismét abba az irányba haladnak, azonban ezúttal nem landolnak a bolygón.

Új expedíciót indít a NASA

Négy űrhajós - Victor Glover pilóta, Christina Koch, a NASA küldetésspecialistája, Reid Wiseman parancsnok, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Űrügynökség munkatársa - 10 napos kalandra készülnek február 6-án. Az Artemis II. elnevezésű akció egy tesztrepülés lesz a Space Launch System mélyűri rakétával, amely egyben az Orion űrszonda első, emberrel végrehajtott Hold körüli útja is lesz.

Ez a teszt siker esetén egy megerősítésként fog szolgálni arra, hogy az űrszonda teljesen a terv szerint működik, és mélyebbre tudunk jutni az űrben.

Az Apollo 17, 53 évvel ezelőtt, 1972-ben ért utoljára a Hold felszínére. Azóta holdraszállás nem ismétlődött meg, de ezzel a teszttel közelebb lehetünk egy újabb sikerhez. Ezen terv részeként egy jövőbeli küldetés, az Artemis III, már fejlesztés alatt van a SpaceX-szel, és jelenleg 2028-ban várható az indulása.

Sokan reménykedtek abban, hogy az Artemis II. esetleg leszállhatna a Holdra - ezt a szakértők gyorsan letagadták, ugyanis a szonda nem képes erre:

A NASA története során minden, amit teszünk, egy kicsit kockázatos volt, ezért szeretnénk biztosítani, hogy ez a kockázat legyen értelmes, és csak azt a kockázatot vállaljuk, amelyet el kell fogadnunk, az ésszerűség határain belül. Tehát kiépítünk egy képességet, ezt leteszteljük, majd ezt megismételjük

- mondta Patty Casas Horn, a NASA Küldetéselemzési és Integrált Értékelési részlegének helyettes vezetője.

Az űrszonda a floridai Canaveralben található Kennedy Űrközpontból fog felszállni, és az Orion rendszereit fogja ellenőrizni.

Wiseman parancsnok elmondása szerint nem gondol arra, milyen is lesz majd a túloldal, sőt, szerinte csapatában senki sem gondolt a küldetés ezen részére - írja a People.

Az elsőség lényege, hogy van második, harmadik, negyedik és még több is

- emelte ki.