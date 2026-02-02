Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Nem tudják kordában tartani a földönkívülieket? UFO-központ létrehozását szervezik a törvényhozók

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 12:30
Egyedi csapatra is szükség lenne a munkához. A sok észlelés miatt UFO-központot akarnak alapítani.
Egy vermonti törvényhozó furcsa új törvényjavaslattal állt elő: UFO-központot szeretne létrehozni az Egyesült Államokban.

UFO-központ létrehozását tervezik az államokban
UFO-központ létrehozását tervezik az államokban Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Troy Headrick képviselő törvényjavaslata a Vermonti Légtérbiztonsági és Azonosítatlan Rendellenes Jelenségek Munkacsoportjának létrehozásáról szól.

Headrick egy állami munkacsoportot szeretne létrehozni, amelynek több feladata is lenne:

  • az azonosítatlan légi és víz alatti járművekről szóló jelentések kivizsgálása,
  • a légtérrel kapcsolatos biztonsági kockázatok felmérése,
  • együttműködés szövetségi partnerekkel és kutatókkal.

A csoportot elsősorban a vermonti közlekedési és közbiztonsági osztály tisztviselői alkotnák, de helyet kapnának benne törvényhozók és a téma szakértői is.

Honnan jött az UFO-központ ötlete?

Információk szerint Headrick eredetileg egy választópolgár, Maggie Lenz lobbista kérésére vetette fel a jogszabályt. Lenz, az Atlas Government Affairs tulajdonosa, 2024-ben kezdett el érdeklődni a téma iránt, amikor New Jerseyben több anomális jelenséget is tapasztaltak, ami miatt az ország egyes részein pánik alakult ki.

Természetesen nem azt mondom, hogy földönkívüliekről van szó. De úgy gondolom, ha már itt, Vermontban is lefolytatjuk a beszélgetést, az lehetővé teszi, hogy a témát egy kicsit komolyabban vegyük

- nyilatkozta Lenz.

A vermontiak több esetben is jelentették pilóta nélküli légi járművek észlelését, ami rávilágít az állami és szövetségi tisztviselők bevonásának szükségességére.

Headrick a kormányzati műveleti bizottságnak szóló beszédében egy további fontos indokot is kiemelt a csoport létrehozása mellett:

A drónhasználat elterjedése... itt látom az adatok szükségességét.

A törvényjavaslatról a bizottság egyelőre még nem hozott döntést - írja az AOL.

