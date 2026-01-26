Megdöbbentő részletességgel meséltek róla – A kutatók szerint ez történik velünk a halál előtti harminc másodpercben

Habár az orvoslásban rengeteg fejlődést tapasztalhattunk és tapasztalunk ma is, még mindig vannak feltérképezetlen területek. A halál nemcsak az emberi létben képez határokat, de a tudomány számára is egy ismeretlen terepet rejt. Arról, hogy mi történik velünk a halál előtti pillanatokban, legfeljebb homályos beszámolókból értesültünk. Ez idáig!

Halál előtti utolsó pillanatok: ez zajlik bennünk életünk utolsó perceiben.

Fotó: trairut noppakaew / Shutterstock

Először sikerült emberi agyműködést rögzíteni közvetlenül a halál beállta előtt.

A felvételen agyi aktivitás jelei látszanak.

A mért jelek emlékezéshez és tudatos élményekhez kötődnek.

Mi történik a halál előtt? Egy intenzív osztály váratlan válasza

A felfedezés kivételesen nem egy tudományos labor fehér falai között indult útjára, hanem egy kórházból, ahol egy idős, 87 éves, epilepsziás beteg agyműködése állt folyamatos megfigyelés alatt a rohamok miatt. A betegnél hirtelen szívleállás következett be. A tragédia egy példátlan helyzetet teremtett az agykutatók számára: az EEG-készülék végig rögzítette az agyi aktivitást a halál előtti és utáni pillanatokban is.

Mit találtak a felvételen?

A halál beállta körül 900 másodpercnyi agyi aktivitást mértünk, és különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy megvizsgáljuk, mi történt a szívverés leállása előtti és utáni 30 másodpercben

– nyilatkozta Dr. Ajmal Zemmar, a Louisville-i Egyetem idegsebésze és a kutatás vezetője.

Meglepően rendezett agyi mintázatokat fedeztek fel az EEG-felvételen.

Fotó: peterschreiber.media / Shutterstock

Az agy különböző frekvenciájú hullámai – köztük azok, amelyek az emlékezéshez, az álmodáshoz vagy a tudatos észleléshez kapcsolódnak – rövid ideig még együtt, összehangoltan működtek a halál után is.

Ez azért volt hihetetlen, mert sokáig az volt az uralkodó elképzelés, hogy a szív megállásával az agy is szinte azonnal „elsötétül”. Azonban a mérések szerint a halál előtt az idegrendszer még aktív lehet.

Az egyik magyarázat erre az lehet, hogy a rögzített minták összefüggésben állnak azzal a jelenséggel, amelyet sok halálközeli élményt átélő személy is tapasztal, és amit úgy jellemeznek:

Lepörgött előttük az életük.

A tudomány azonban óvatosan kezeli az esetet: nem szabad messzemenő következtetéseket levonni egyetlen sérült agyról készült felvételből, amely rendkívüli körülmények között került rögzítésre.