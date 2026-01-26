Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Megdöbbentő részletességgel meséltek róla – A kutatók szerint ez történik velünk a halál előtti harminc másodpercben

tudomány
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 20:45
kutatáshalálközeli élmény
Életünk utolsó pillanatai sokáig a tudomány egyik legnagyobb vakfoltját jelentették. Most azonban egy különös véletlennek köszönhetően agykutatók speciális műszerekkel rögzítették, mi zajlik az emberben a halál előtti percekben. Az eredmények sokkolók, még a szakembereket is megdöbbentették – szinte hihetetlen, amit találtak.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Habár az orvoslásban rengeteg fejlődést tapasztalhattunk és tapasztalunk ma is, még mindig vannak feltérképezetlen területek. A halál nemcsak az emberi létben képez határokat, de a tudomány számára is egy ismeretlen terepet rejt. Arról, hogy mi történik velünk a halál előtti pillanatokban, legfeljebb homályos beszámolókból értesültünk. Ez idáig!

Fekvőbeteg fogja egy szerette kezét a halál előtti percekben.
Halál előtti utolsó pillanatok: ez zajlik bennünk életünk utolsó perceiben.
Fotó: trairut noppakaew / Shutterstock 
  • Először sikerült emberi agyműködést rögzíteni közvetlenül a halál beállta előtt.
  • A felvételen agyi aktivitás jelei látszanak.
  • A mért jelek emlékezéshez és tudatos élményekhez kötődnek.

Mi történik a halál előtt? Egy intenzív osztály váratlan válasza

A felfedezés kivételesen nem egy tudományos labor fehér falai között indult útjára, hanem egy kórházból, ahol egy idős, 87 éves, epilepsziás beteg agyműködése állt folyamatos megfigyelés alatt a rohamok miatt. A betegnél hirtelen szívleállás következett be. A tragédia egy példátlan helyzetet teremtett az agykutatók számára: az EEG-készülék végig rögzítette az agyi aktivitást a halál előtti és utáni pillanatokban is.

Mit találtak a felvételen?

A halál beállta körül 900 másodpercnyi agyi aktivitást mértünk, és különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy megvizsgáljuk, mi történt a szívverés leállása előtti és utáni 30 másodpercben

– nyilatkozta Dr. Ajmal Zemmar, a Louisville-i Egyetem idegsebésze és a kutatás vezetője.

Agyi jelek a halál előtti percekben egy rajzon.
Meglepően rendezett agyi mintázatokat fedeztek fel az EEG-felvételen.
Fotó: peterschreiber.media / Shutterstock 

Az agy különböző frekvenciájú hullámai – köztük azok, amelyek az emlékezéshez, az álmodáshoz vagy a tudatos észleléshez kapcsolódnak – rövid ideig még együtt, összehangoltan működtek a halál után is.

Ez azért volt hihetetlen, mert sokáig az volt az uralkodó elképzelés, hogy a szív megállásával az agy is szinte azonnal „elsötétül”. Azonban a mérések szerint a halál előtt az idegrendszer még aktív lehet.

Az egyik magyarázat erre az lehet, hogy a rögzített minták összefüggésben állnak azzal a jelenséggel, amelyet sok halálközeli élményt átélő személy is tapasztal, és amit úgy jellemeznek:

Lepörgött előttük az életük.

A tudomány azonban óvatosan kezeli az esetet: nem szabad messzemenő következtetéseket levonni egyetlen sérült agyról készült felvételből, amely rendkívüli körülmények között került rögzítésre.

Mi derült ki?

Egy haláleset után nem állítható, hogy ugyanez a folyamat megy végbe mindenkinél. Azonban egy fontos kérdést vet fel: hol van a határ élet és halál között? Ha az agy a szív megállása után még percekig szervezett aktivitást mutat, akkor mikor beszélhetünk tényleges elmúlásról? Elég a pulzus hiánya, vagy az agyműködés megszűnését kellene figyelnünk? Ezek nem csupán filozófiai kérdések, de például a szervdonáció szempontjait is megváltoztathatják.

Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, hogy vélekedik a tudomány a halálközeli élményekről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

