A lány, aki 5 évesen lett anya: Lina Medina története, még az orvosokat is megbotránkoztatta

1939-ben Peruban egy 5 éves kislány, aki még alig értette a világot, hirtelen a figyelem középpontjába került. Lina Medina egy szegény perui faluban élt, sokgyermekes családban. A szülei észrevették, hogy a hasa szokatlan növekedésnek indult. Daganatra gyanakodtak, így orvoshoz vitték a lányt, ahol kiderült: Lina hónapok óta várandós.

Lina Medina, a perui kislány, aki 5 évesen hozott világra egy gyermeket.

Fotó: Bettmann / GettyImages

Lina Medina 5 évesen hozta világra gyermekét.

Korai pubertáson esett át.

A gyermek apjának kiléte máig tisztázatlan.

Lina Medina története: a kislány, aki 5 évesen lett anya

Lina terhességének diagnosztizálása megdöbbentette az orvosokat. A lány nem egyszerűen egy korán érő gyermek volt: biológiailag szinte teljesen lezajlott nála a pubertás folyamata.

A vizsgálat után néhány héttel a lány császármetszéssel hozott világra egy egészséges kisfiút.

Lina Medina 5 éves, 7 hónapos és 21 napos korában vált anyává, ezzel ő lett a valaha élt legfiatalabb anya a feljegyzett történelemben.

Hogyan eshetett teherbe ilyen fiatalon?

A korai pubertás ismert jelenség, de Lina esetében ez egy extrém határ. Az endokrinológusok szerint ritka, hogy egy gyermek ilyen fiatalon hormonálisan „felnőtté” váljon.

A rendkívül korai pubertás legtöbb esetében az orvosok nem találnak egyértelmű kiváltó okot. Az ilyen eseteket idiopátiásnak nevezik – ami azt jelenti, hogy az állapot kiváltó oka, folyamata ismeretlen marad.

Az egyik lehetséges magyarázat egy jóindulatú agyi elváltozás, az úgynevezett hipotalamikus hamartoma. Ez a daganattípus a hipotalamusz területén alakul ki – azon a területen, amely az agyalapi mirigy működéséért felel. Ez az agyalapi mirigy felel a szervezet hormontermelésének nagy részéért, így a nemi érés szabályozásáért is.

Az orvostudományon túl: egy morálisan megrázó kérdés, amelyre szintén nincs válasz

Ki volt a gyermek apja? A hatóságok és orvosok próbálták kideríteni, de Lina nem tudott vagy nem akart válaszolni az apa kilétét célzó kérdésekre. A lány apját rövid ideig gyanúsították, majd bizonyíték hiányában elengedték.

Szinte biztos, hogy Lina Medina szexuális bántalmazás áldozata volt.

Ha te vagy bárki a környezetedben szexuális bántalmazás áldozata lett, kérj azonnali segítséget! Az általános segélyhívó telefonszáma: 112, mentők: 104, vagy a 112, rendőrség: 107.

Lina Medina és gyermeke

A kisfiút Lina piscói orvosa után Gerardónak nevezték el. Sokáig úgy nőtt fel, hogy anyját testvérének hitte. 10 éves korában tudta meg, hogy Lina hozta világra. Gerardo 1979-ben, 40 éves korában csontrákban hunyt el.