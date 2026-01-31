Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sorozatgyilkosok utolsó vacsorája: mit ettek a leghírhedtebb halálraítéltek? Most kiderül

Sorozatgyilkosok utolsó vacsorája: mit ettek a leghírhedtebb halálraítéltek? Most kiderül

sorozatgyilkosok
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 20:15
Utolsó vacsoraTed Bundy
Gondolkodtál már azon, mi lenne az utolsó vacsorád a világvége előtt? Hamburger sült krumplival, 3 sajtos pizza vagy valami jó kis pörkölt? Bár erről mi inkább csak fantáziálgatunk, vannak olyan emberek, akik tényleg kiválasztják életük utolsó fogását. Ők a halálraítélt bűnözők. Ebben a cikkben megosztjuk veled, mit választottak a legsötétebb elmék a halálbüntetésük végrehajtsa előtt. Vajon mi volt a sorozatgyilkosok utolsó vacsorája?
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Elég beteg belegondolni abba, hogy valaki a világ másik felén épp az utolsó vacsorarendelését adja le a kivégzése előtt. Pedig egy-két halálraítélt valószínűleg pont így tesz. Olvass tovább, mert most megosztjuk veled mi volt a legismertebb sorozatgyilkosok utolsó vacsorája!

A sorozatgyilkosok utolsó vacsorája.
 Sorozatgyilkosok utolsó vacsorája: mit ettek a leghírhedtebb halálraítéltek? Most kiderül! 
Fotó: cazawi / shutterstock
  • Az utolsó vacsora sokszor egyszerű, hétköznapi étel volt, ami meglepően emberivé teszi ezt a pillanatot.
  • Volt, aki lakomát kért, más semmit – a választás inkább lelkiállapotot tükröz.
  • A történetek az elmúláshoz és a kontrollhoz való viszonyról szólnak, nem a menüről.

 Sorozatgyilkosok utolsó vacsorája: mit ettek a leghírhedtebb halálraítéltek? Most kiderül

Mi az az „utolsó vacsora”?

Az „utolsó vacsora” egy mélyen gyökerező amerikai büntetőjogi hagyomány: a halálos ítéletre váró rab egy utolsó különleges ételt kérhet, amelyet az ítélet végrehajtása előtt szolgálnak fel neki. Miről szól ez az egész? Arról, hogy a kivégzésére várakozó még utoljára kontrollálhasson valamit az életében.

Ez az étel olykor egyszerű, hétköznapi dolog – máskor pedig meglepően fényűző vagy furcsa.  

A legismertebb sorozatgyilkosok utolsó vacsorája

Ted Bundy  

Ted Bundy neve bizonyára számodra sem ismeretlen. Ő az, akit legalább 30 fiatal nő megerőszakolásával és meggyilkolásával hoztak összefüggésbe az 1970-es években. Bundy nem kért különleges ételt, ezért a floridai börtön standard utolsó vacsoráját kapta: közepesen átsütött steaket, tojást, pirítóst vajjal és lekvárral, tócsnit, kávét és narancslét.  

Ted Bundy sorozatgyilkos a tárgyalásán rendőrökkel körülvéve.
Ted Bundy, a jóképű sorozatgyilkos a tárgyalásán
Fotó: Bettmann /  Getty Images

John Wayne Gacy  

A „Gyilkos Bohóc” néven ismert John Wayne Gacy – aki legkevesebb mint 33 gyilkosságért felelős – egy egész vödör KFC-t rendelt: sült csirkét, tucatnyi rántott garnélát, sült krumplit, friss epret és egy diétás kólát.  

John Wayne Gacy, a sorozatgyilkos utolsó vacsorája.
John Wayne Gacy, a Gyilkos Bohóc
Fotó: Des Plaines Police Dept / SWNS /  Northfoto

Aileen Wuornos  

Aileen Wuornos vacsorája inkább szomorú, mint groteszk, ellentétben John Wayne Gacy-ével. Wuornos, aki Florida államban legalább 6 (egyes feltételezések szerint inkább 7) férfi meggyilkolásáért állt bíróság elé, nem kért ételt – csupán egy csésze fekete kávét. Kérését elfogadták, és ezt kapta utolsó perceiben.  

Aileen Wournos, a sorozatgyilkos utolsó vacsorája.
Aileen Wournos az egyik legismertebb amerikai sorozatgyilkos
Fotó: AFP / AFP

William Bonin  

Más elítéltek étkezései is érdekes kontrasztot mutatnak. William Bonin, akit „Freeway Killer”-ként is ismertek, 21 tinédzser fiút és fiatal férfit erőszakolt meg, majd kioltotta az életüket. Utolsó vacsoráját nem aprózta el, két nagy pepperonis és kolbászos pizzát, három adag kávé-fagylaltot és több hatos kóla csomagot rendelt.  

William Bonin és Vernon Butts sorozatgyilkosok rendőrségi portréi.
William Bonin (balra), a tinédzser fiúk réme volt
Fotó: Bettmann /  Getty Images

Bobby Joe Long

Bobby Joe Long, aki több nőt is megerőszakolt és meggyilkolt Floridában, egyszerűbb vacsorát kért: rostélyos marhát, bacont, sült krumplit és egy üdítőt.  

Bobby Joe Long, a sorozatgyilkos utolsó vacsorája.
Bobby Joe Long erőszaktevő gyilkos volt
Fotó: wikipédia

Stephen Peter Morin  

Stephen Peter Morin , vagyis „The Chameleon” legalább 40 ember haláláért felelős. Ő is alaposan belakmározott mielőtt belenyomták volna a halálos dózist. Rendelt tojást, sült kolbászt, pirítóst, sült burgonyát és édességeket is, köztük csokit és mogyoróvajas pálcikát.  

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a sorozatgyilkosok utolsó vacsorájáról:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu