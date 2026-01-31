 Sorozatgyilkosok utolsó vacsorája: mit ettek a leghírhedtebb halálraítéltek? Most kiderül! 

Elég beteg belegondolni abba, hogy valaki a világ másik felén épp az utolsó vacsorarendelését adja le a kivégzése előtt. Pedig egy-két halálraítélt valószínűleg pont így tesz. Olvass tovább, mert most megosztjuk veled mi volt a legismertebb sorozatgyilkosok utolsó vacsorája!
Az „utolsó vacsora” egy mélyen gyökerező amerikai büntetőjogi hagyomány: a halálos ítéletre váró rab egy utolsó különleges ételt kérhet, amelyet az ítélet végrehajtása előtt szolgálnak fel neki. Miről szól ez az egész? Arról, hogy a kivégzésére várakozó még utoljára kontrollálhasson valamit az életében.
Ez az étel olykor egyszerű, hétköznapi dolog – máskor pedig meglepően fényűző vagy furcsa.
Ted Bundy neve bizonyára számodra sem ismeretlen. Ő az, akit legalább 30 fiatal nő megerőszakolásával és meggyilkolásával hoztak összefüggésbe az 1970-es években. Bundy nem kért különleges ételt, ezért a floridai börtön standard utolsó vacsoráját kapta: közepesen átsütött steaket, tojást, pirítóst vajjal és lekvárral, tócsnit, kávét és narancslét.
A „Gyilkos Bohóc” néven ismert John Wayne Gacy – aki legkevesebb mint 33 gyilkosságért felelős – egy egész vödör KFC-t rendelt: sült csirkét, tucatnyi rántott garnélát, sült krumplit, friss epret és egy diétás kólát.
Aileen Wuornos vacsorája inkább szomorú, mint groteszk, ellentétben John Wayne Gacy-ével. Wuornos, aki Florida államban legalább 6 (egyes feltételezések szerint inkább 7) férfi meggyilkolásáért állt bíróság elé, nem kért ételt – csupán egy csésze fekete kávét. Kérését elfogadták, és ezt kapta utolsó perceiben.
Más elítéltek étkezései is érdekes kontrasztot mutatnak. William Bonin, akit „Freeway Killer”-ként is ismertek, 21 tinédzser fiút és fiatal férfit erőszakolt meg, majd kioltotta az életüket. Utolsó vacsoráját nem aprózta el, két nagy pepperonis és kolbászos pizzát, három adag kávé-fagylaltot és több hatos kóla csomagot rendelt.
Bobby Joe Long, aki több nőt is megerőszakolt és meggyilkolt Floridában, egyszerűbb vacsorát kért: rostélyos marhát, bacont, sült krumplit és egy üdítőt.
Stephen Peter Morin , vagyis „The Chameleon” legalább 40 ember haláláért felelős. Ő is alaposan belakmározott mielőtt belenyomták volna a halálos dózist. Rendelt tojást, sült kolbászt, pirítóst, sült burgonyát és édességeket is, köztük csokit és mogyoróvajas pálcikát.
