Elég beteg belegondolni abba, hogy valaki a világ másik felén épp az utolsó vacsorarendelését adja le a kivégzése előtt. Pedig egy-két halálraítélt valószínűleg pont így tesz. Olvass tovább, mert most megosztjuk veled mi volt a legismertebb sorozatgyilkosok utolsó vacsorája!

Sorozatgyilkosok utolsó vacsorája: mit ettek a leghírhedtebb halálraítéltek? Most kiderül!

Fotó: cazawi / shutterstock

Az utolsó vacsora sokszor egyszerű, hétköznapi étel volt, ami meglepően emberivé teszi ezt a pillanatot.

Volt, aki lakomát kért, más semmit – a választás inkább lelkiállapotot tükröz.

A történetek az elmúláshoz és a kontrollhoz való viszonyról szólnak, nem a menüről.

Sorozatgyilkosok utolsó vacsorája: mit ettek a leghírhedtebb halálraítéltek? Most kiderül

Mi az az „utolsó vacsora”?

Az „utolsó vacsora” egy mélyen gyökerező amerikai büntetőjogi hagyomány: a halálos ítéletre váró rab egy utolsó különleges ételt kérhet, amelyet az ítélet végrehajtása előtt szolgálnak fel neki. Miről szól ez az egész? Arról, hogy a kivégzésére várakozó még utoljára kontrollálhasson valamit az életében.

Ez az étel olykor egyszerű, hétköznapi dolog – máskor pedig meglepően fényűző vagy furcsa.

A legismertebb sorozatgyilkosok utolsó vacsorája

Ted Bundy

Ted Bundy neve bizonyára számodra sem ismeretlen. Ő az, akit legalább 30 fiatal nő megerőszakolásával és meggyilkolásával hoztak összefüggésbe az 1970-es években. Bundy nem kért különleges ételt, ezért a floridai börtön standard utolsó vacsoráját kapta: közepesen átsütött steaket, tojást, pirítóst vajjal és lekvárral, tócsnit, kávét és narancslét.

Ted Bundy, a jóképű sorozatgyilkos a tárgyalásán

Fotó: Bettmann / Getty Images

John Wayne Gacy

A „Gyilkos Bohóc” néven ismert John Wayne Gacy – aki legkevesebb mint 33 gyilkosságért felelős – egy egész vödör KFC-t rendelt: sült csirkét, tucatnyi rántott garnélát, sült krumplit, friss epret és egy diétás kólát.

John Wayne Gacy, a Gyilkos Bohóc

Fotó: Des Plaines Police Dept / SWNS / Northfoto

Aileen Wuornos

Aileen Wuornos vacsorája inkább szomorú, mint groteszk, ellentétben John Wayne Gacy-ével. Wuornos, aki Florida államban legalább 6 (egyes feltételezések szerint inkább 7) férfi meggyilkolásáért állt bíróság elé, nem kért ételt – csupán egy csésze fekete kávét. Kérését elfogadták, és ezt kapta utolsó perceiben.