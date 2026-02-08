Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Súlyos csomagot kapott a sorstól a 3 éves Tamáska és az 5 éves Petra

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 18:00
Pozitív hírek érkeztek a Pihokker családról: mindkét gyermeküknél látványos előrelépést hoztak az elmúlt hónapok fejlesztései. Tamás már néhány másodpercig önállóan is meg tud állni a lábán, Petra pedig a zeneterápián már végig tud dúdolni teljes dalokat, vagy mondókákat. És bár ezek apró lépések, a Pihokker család számára óriási mérföldkövek.

A koraszülöttként világra jött, most 3 éves Tamás egy súlyos neurológiai eredetű betegséggel küzd, amely izomgyengeséggel jár. A kisfiú évek óta intenzív gyógytornára és más fejlesztési foglalkozásokra jár, ám most először történt meg, hogy nagyobb segítség nélkül, kapaszkodás nélkül is képes volt egy hosszabb ideig a lábán állni.

Tamás fejlesztésen az Aprókában
Tamás fejlesztései látványos eredményt hoztak az elmúlt hónapokban / Fotó: Facebook / Tamás és Petra Világa

Tamás már kapaszkodás nélkül is megáll

Édesanyja, Viktória számolt be a legújabb fejleményekről:

Hősiesen és kitartóan dolgozik, bármennyire is nehéz a feladat. Tamás hihetetlen sokáig bírta az állást úgy, hogy nem támaszkodott semmibe, és nem is tartottuk őt. Eddig ilyen hosszú ideig még sosem állt egyedül. Ami nekünk természetes, neki kemény és kitartó munka eredménye

 – mesélte. A kisfiú az Apróka Fejlesztőházban vesz részt heti több alkalommal a gyógytornán. A foglalkozások sokszor játékos formában zajlanak, ami sokat segít neki, hiszen motiválja. A terapeuták szerint jó esély van arra, hogy Tamás a jövőben önállóan is járni tudjon. Természetesen ezzel a család legnagyobb álma válna valóra.

Petra is nagyot lépett előre

Tamás ötéves nővére, Petra autizmus spektrumzavarral él. A kislány egy speciális gyógypedagógiai óvodába jár, ahol egyéni fejlesztéseket, zeneterápiát és egyéb foglalkozásokat kap. Nála az elmúlt napok egyik legszebb pillanata az volt, amikor az „Én elmentem a vásárba” című dal dallamát szinte teljes egészében végigdúdolta.

Már nagyon sok mondókát és dalt felismerhetően el tud dúdolni. Reméljük, ez az áttörés idővel a beszédfejlődésére is hatással lesz

 – mondta az édesanya. Petra szeptember óta egy új módszerrel, a PECS rendszerrel ismerkedik, amely a nem beszélő autista gyermekek kommunikációját segíti.

Mi az a PECS?

A képcserés kommunikációs rendszer lényege, hogy a gyermek kártyák segítségével fejezheti ki igényeit. A kártya átadásával „kérhet” ételt, játékot vagy egyéb tevékenységet. A módszer csökkentheti a frusztrációt, és megtanítja a gyermeket arra, hogy hatással van a környezetére. Viktória szerint a szülői részvétel kulcsfontosságú, ezért ő is aktívan jelen van a foglalkozásokon.

Az adományok segíthetik elő a fejlesztések finanszírozását

A család történetéről korábban is beszámoltunk, amikor egy jótékonysági kezdeményezésnek köszönhetően több millió forint gyűlt össze a gyermekek fejlesztéseire. A szülők az adományokból tudják finanszírozni a rendszeres terápiákat, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekek számára.

A szakemberek szerint mindkét gyermeknél reális esély van további előrelépésre, ám ehhez elengedhetetlen a folyamatos terápia. A család bízik benne, hogy a támogatások segítségével továbbra is biztosítani tudják a szükséges fejlesztéseket.

Hogyan lehet segíteni?

Aki támogatni szeretné Tamás és Petra küzdelmét, a Pihokker család Facebook-oldalán minden információt megtalál a felajánlási lehetőségekről.

