50 év után ez a 4 asztronauta indul a Hold felé

Több mint fél évszázad után először indít újabb holdmissziót a NASA. A 4 szerencsés asztronauta nemrég egy főpróbán is részt vehetett az éles bevetés előtt.

Hamarosan elindul a következő holdmisszió. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az Artemis II a NASA küldetése, amelynek keretében űrhajósokat küldenek vissza a Holdra, mióta az Apollo 17 1972-ben lezárta híres holdkutatási programját. A négy űrhajós, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen még vissza fognak térni a Földre, sőt nem fognak leszállni a Hold felszínen, csak megkerülik, miközben fontos méréseket és teszteket végeznek.

A NASA elhalasztotta az űrhajósok holdra szállásának eredeti időpontját, mivel a kilövés helyén várhatóan fagypont közeli hőmérséklet lesz, így most nem indulnak el február 8. előtt, ami két nappal később van a tervezettnél. A halasztás miatt az űrügynökségnek mindössze három napja van február 11-ig, hogy négy űrhajóst küldjön a Hold körüli útra, mielőtt márciusig várnia kellene.

Mindezek ellenére Wiseman parancsnok és legénysége továbbra is karanténban van Houstonban, és bizonytalan, hogy megérkeznek-e a floridai Kennedy Űrközpontba.

Kik a következő holdmisszió legénységének tagjai?

Reid Wiseman

Wiseman 27 évig szolgált a haditengerészetben, pilóta, apa és mérnök is egyben. A NASA 2009-ben űrhajósnak választotta, és 2014 májusa és novembere között a Nemzetközi Űrállomás 41. expedíciójának fedélzeti mérnökeként szolgált.

A 165 napos küldetés során Reid és legénységi társai több mint 300 tudományos kísérletet végeztek el. Ez volt Wiseman első űrrepülése, amely során közel 13 órát töltött vezető űrsétálóként. 2020 és 2022 között az űrhajós iroda vezetőjeként szolgált. Wisemant nevezték ki a NASA Artemis II missziójának parancsnokává.

Victor J. Glover

Glovert 2013-ban választották ki a NASA űrhajósának, és jelenleg a NASA Artemis II holdküldetésének pilótája.

2018-ban Glovert első űrrepülése során nevezték ki, Crew-1 pilótájának, a SpaceX Crew Dragon űrhajójának első küldetésén, valamint a Nemzetközi Űrállomás 64/65. expedíciójának fedélzeti mérnökeként. Glover 168 napot töltött az űrben, 4 űrsétát, valamint számos tudományos, karbantartási és ismeretterjesztő tevékenységet teljesített.