A legrosszabbra készülnek a tudósok: ha a földönkívüliek üzennek, meg kell lapulnunk

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 12:00
földönkívülivilágűr
Mindenkit érdekel, van-e intelligens élet a bolygónkon túl. De vajon mit tesz az emberiség, ha a földönkívüliek felveszik velünk a kapcsolatot?

Amióta tisztában vagyunk azzal, milyen hatalmas valójában a világűr, azóta izgatja az embereket a földönkívüli élet létezésének kérdése.

Elárulták a szakértők, mit kell tennünk, ha bebizonyosodik, hogy nem vagyunk egyedül. Nem szabad azonnal válaszolni a földönkívülieknek!
Fotó:   Pixabay

Egyesek azt állítják: olyan hatalmas az univerzum, hogy sajnos rendkívül kicsi az esélye, hogy egy esetleges idegen civilizáció felvegye velünk a kapcsolatot, míg mások azt állítják: már meg is történt az első kapcsolatfelvétel. Noha ezt a tudomány eddig nem tudta megerősíteni, aktívan kutatnak a földönkívüli élet nyomai után. Sőt, arra is megvan a pontos protokoll, mit kell tennünk, ha a Földön túlról üzenetet kapunk.

Üzentek a földönkívüliek? Elárulták a tudósok: ezt kell tennünk

Azt hihetnénk, aki sejthetően idegen eredetű üzenetet fog be, annak az az elsődleges feladata, hogy azonnal válaszoljon, reagáljon rá, legalább azt jelezve: vettük az üzenetet, itt vagyunk. Az igazság azonban épp ennek az ellenkezője: hallgatni kell! A csillagászok a világ minden táján ismerik az úgynevezett “Felfedezés utáni protokollt”, mely kimondja, hogy nem szabad választ adni az űrből érkező, intelligens lények által küldött jelekre.

Hogy miért? A válasz egyszerű, és kettős: egyrészt nem tudhatjuk, ki van odakint, és mik a szándékai, így amíg nem győződtünk meg arról, hogy a kapcsolatfelvétel biztonságos, addig nem szabad elárulnunk a helyzetünket. Egyes szakértők ezt egy vakrandihoz hasonlítják, annak minden veszélyével együtt. Másrészt a tudósok úgy vélik, mi magunk sem tudnánk mit kezdeni azzal, ha egy másik, idegen civilizáció biztos léte a nyakunkba szakadnak egyik napról a másikra, és összeomlana a földi társadalom.

