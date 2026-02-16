A legrosszabbra készülnek a tudósok: ha a földönkívüliek üzennek, meg kell lapulnunk

Amióta tisztában vagyunk azzal, milyen hatalmas valójában a világűr, azóta izgatja az embereket a földönkívüli élet létezésének kérdése.

Elárulták a szakértők, mit kell tennünk, ha bebizonyosodik, hogy nem vagyunk egyedül. Nem szabad azonnal válaszolni a földönkívülieknek!

Fotó: Pixabay

Egyesek azt állítják: olyan hatalmas az univerzum, hogy sajnos rendkívül kicsi az esélye, hogy egy esetleges idegen civilizáció felvegye velünk a kapcsolatot, míg mások azt állítják: már meg is történt az első kapcsolatfelvétel. Noha ezt a tudomány eddig nem tudta megerősíteni, aktívan kutatnak a földönkívüli élet nyomai után. Sőt, arra is megvan a pontos protokoll, mit kell tennünk, ha a Földön túlról üzenetet kapunk.

Azt hihetnénk, aki sejthetően idegen eredetű üzenetet fog be, annak az az elsődleges feladata, hogy azonnal válaszoljon, reagáljon rá, legalább azt jelezve: vettük az üzenetet, itt vagyunk. Az igazság azonban épp ennek az ellenkezője: hallgatni kell! A csillagászok a világ minden táján ismerik az úgynevezett “Felfedezés utáni protokollt”, mely kimondja, hogy nem szabad választ adni az űrből érkező, intelligens lények által küldött jelekre.